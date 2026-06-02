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Procuraduría también suspendió al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, por participación en política

Desde el Ministerio Público ya se ha exhortado a los funcionarios del Estado a evitar cualquier participación en actividades de carácter político.

  • Hoy van dos funcionarios del Gobierno suspendidos por esta causa. Foto: Colprensa
    Hoy van dos funcionarios del Gobierno suspendidos por esta causa. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por presunta participación indebida en política.

La medida se conoce tan solo horas después de que la entidad también suspendiera al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, por la misma situación, en medio de las restricciones que la ley impone a los servidores públicos en materia de intervención política. Todo en el marco previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Entérese: Registraduría informa que escrutinio y preconteo de la primera vuelta coincide un 99,94%, pese a los reclamos de Petro

El director de la UNGRD habló esta mañana, durante una rueda de prensa desde la Sala de Crisis de la entidad, en favor del presidente Gustavo Petro y recriminó en contra del candidato Abelardo de la Espriella.

“Yo considero que el presidente es un hombre que siente un cariño real por el pueblo colombiano. El señor presidente quiere un país mejor, quiere un país más justo”, señaló el director.

Y que comprende su inquietud por el crecimiento de sectores que calificó como un proyecto “abiertamente fascista”.

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“Cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, es entendible la preocupación del presidente”, dijo Carrillo.

Puede leer: Van 5 altos funcionarios, incluido Petro, suspendidos o investigados por presunta participación en política, ¿a qué se enfrentan?

Lo que dijo el presidente Petro

Todo, en base a la polémica por la presunta participación en política del jefe de Estado, que se agudizó tras un mensaje que compartió a través de sus redes sociales.

En ella, Petro enfatizó que “el voto es para defender la vida propia y de los hijos e hijas”, lanzando un llamado directo a la ciudadanía para proteger “los avances logrados” bajo su mandato.

Asimismo, el presidente proyectó una visión global al señalar que Colombia debe transformarse en “el faro brillante de la esperanza del mundo”, un mensaje que selló de forma frontal al asegurar que se pondrá “al frente” de cara a la contienda electoral.

Pero no han sido los únicos funcionarios suspendidos por este ente disciplinario. Estos también incluyen a la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez. Y por fuera del Gobierno, suspendieron a la alcaldesa de El Paujil, Caquetá, por portar un poncho a favor de Cepeda el día de las elecciones.

Lea también: Procurador Eljach controvierte a Petro por querer desconocer preconteo: “no hay evidencia o reclamaciones que resolver”

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Carlos Carrillo?
Carlos Carrillo es el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
¿Por qué fue suspendido Carlos Carrillo?
La Procuraduría investiga una presunta participación indebida en política por declaraciones realizadas durante una rueda de prensa.
¿Qué funcionarios tienen restricciones políticas en Colombia?
Los servidores públicos están sujetos a limitaciones legales para intervenir en campañas o promover candidaturas desde sus cargos.
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