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Petro evaluaría salida de Pedro Sánchez para liderar la FAC tras accidente aéreo

El presidente Gustavo Petro estaría considerando cambios en la cúpula militar, incluyendo la posible salida del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para que asuma la comandancia de la Fuerza Aérea Colombiana. Esto es lo que se sabe.

  • El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, podría regresar al servicio activo en medio de un eventual remezón en la cúpula militar. FOTO: Colprensa.
    El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, podría regresar al servicio activo en medio de un eventual remezón en la cúpula militar. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
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16 de abril de 2026
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Un rumor que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas sugiere un posible remezón en la cúpula militar del país. El actual ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, podría salir de su cargo para regresar al servicio activo y asumir como comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

La información fue revelada por el periodista Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, durante la emisión de Mañanas Blu. Según explicó, este escenario se daría en medio del creciente malestar del presidente Gustavo Petro con el actual comandante de la FAC, el general Carlos Silva.

El accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, que dejó decenas de víctimas, desató tensiones entre el Gobierno y la comandancia de la Fuerza Aérea Colombiana. FOTO: AFP.
El accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, que dejó decenas de víctimas, desató tensiones entre el Gobierno y la comandancia de la Fuerza Aérea Colombiana. FOTO: AFP.

La tensión se habría intensificado tras el accidente de un avión Hércules en Puerto Leguízamo, que dejó un saldo de 69 militares y policías fallecidos. A esto se suman las diferencias públicas entre el mandatario y el oficial, luego de que Silva contradijera a Petro en un Consejo de Ministros al rechazar que las aeronaves estuvieran en estado de “chatarra” o sin mantenimiento.

Lea aquí: Refuerzan seguridad de Paloma Valencia y ofrecen $1.000 millones de recompensa por información sobre amenazas a candidatos

En este contexto, el Gobierno estaría evaluando distintos escenarios frente a la continuidad del comandante de la Fuerza Aérea. Un punto clave será el informe oficial sobre las causas del accidente, cuya entrega está prevista para el próximo 23 de abril.

De acuerdo con la versión conocida, esa misma fecha podría coincidir con decisiones sobre la comandancia de la FAC. Entre las posibilidades que se barajan, estaría el eventual regreso al servicio activo del ministro Pedro Sánchez para asumir ese cargo, una opción que, incluso, habría sido insinuada recientemente por el propio presidente.

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