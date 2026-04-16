Petro evaluaría salida de Pedro Sánchez para liderar la FAC tras accidente aéreo

Un rumor que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas sugiere un posible remezón en la cúpula militar del país. El actual ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, podría salir de su cargo para regresar al servicio activo y asumir como comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).
La información fue revelada por el periodista Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, durante la emisión de Mañanas Blu. Según explicó, este escenario se daría en medio del creciente malestar del presidente Gustavo Petro con el actual comandante de la FAC, el general Carlos Silva.