Sí, pero no: Petro esquivó fallo del Consejo de Estado que le ordenaba retractarse por ataques a Bruce Mac Master

Este miércoles, el presidente Gustavo Petro publicó lo que en teoría debía ser una retractación ordenada por el Consejo de Estado el pasado 18 de septiembre. Según un fallo del alto tribunal, el mandatario tenía 48 horas para eliminar un mensaje en su cuenta de X publicado el 19 de marzo de 2025, en el que señalaba a “la Andi de Bruce MacMaster de destruir el gobierno por literal odio étnico” y “defender el esclavismo”.

Incluso, en el documento del Consejo de Estado se precisa que el presidente Petro “no solo la aludió de manera directa, sino que incorporó afirmaciones de carácter infamante, carentes de sustento objetivo, que desbordaron el ámbito de la crítica política y comprometieron su reconocimiento público sin justificación constitucional admisible”.

Como respuesta a ese fallo, el mandatario publicó un largo mensaje que de hecho luego modificó porque al inicio decía: “Para cumplir con orden de juez de tutela publicar desde tu cuenta el siguiente texto que te sugiero” y luego el resto del mensaje. Luego lo editó. Algunas personas, como el abogado y analista Héctor Riveros, sugirieron que incluso pareciera que el mensaje hubiera sido escrito por la inteligencia artificial.