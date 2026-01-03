“Petro es el canciller y el gran defensor del narcodictador Nicolás Maduro y hoy debe estar preocupado”: Andrés Pastrana

El expresidente Andrés Pastrana afirmó en entrevista con Blu Radio que la captura de Nicolás Maduro en una operación internacional representó apenas el comienzo de un proceso largo y complejo en Venezuela. Según su relato, la detención del mandatario venezolano se produjo sin una respuesta militar visible, lo que, a su juicio, evidenció la fragilidad del respaldo interno del régimen.
Pastrana sostuvo que la operación incluyó acciones por aire y tierra y que, pese a que Maduro se encontraba en el Fuerte Tiuna, no hubo resistencia significativa. Planteó dos hipótesis: una eventual traición interna motivada por la recompensa ofrecida por su captura o una operación cuidadosamente planeada por Estados Unidos. Añadió que también fue capturada la esposa de Maduro y que el sistema de aeropuertos y comunicaciones de Venezuela habría sido neutralizado para impedir la fuga de figuras cercanas al régimen.