“Petro es el canciller y el gran defensor del narcodictador Nicolás Maduro y hoy debe estar preocupado”: Andrés Pastrana

El expresidente vinculó el futuro político de Gustavo Petro a la caída de Nicolás Maduro y afirmó que ahora el foco de atención estaría sobre Colombia.

  • Andrés Pastrana. Foto: Camilo Suárez. Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Foto: Presidencia de la República
Camilo Andrés López C
Digital - Alcance

hace 9 horas
El expresidente Andrés Pastrana afirmó en entrevista con Blu Radio que la captura de Nicolás Maduro en una operación internacional representó apenas el comienzo de un proceso largo y complejo en Venezuela. Según su relato, la detención del mandatario venezolano se produjo sin una respuesta militar visible, lo que, a su juicio, evidenció la fragilidad del respaldo interno del régimen.

Pastrana sostuvo que la operación incluyó acciones por aire y tierra y que, pese a que Maduro se encontraba en el Fuerte Tiuna, no hubo resistencia significativa. Planteó dos hipótesis: una eventual traición interna motivada por la recompensa ofrecida por su captura o una operación cuidadosamente planeada por Estados Unidos. Añadió que también fue capturada la esposa de Maduro y que el sistema de aeropuertos y comunicaciones de Venezuela habría sido neutralizado para impedir la fuga de figuras cercanas al régimen.

El exmandatario colombiano describió un escenario de desarticulación del poder en Venezuela. Aseguró que Delcy Rodríguez se encontraba en Moscú, que Vladimir Padrino López apareció solo y visiblemente asustado en una rueda de prensa, y que Diosdado Cabello se movilizó escoltado, sin respaldo popular. Según Pastrana, la población venezolana permaneció en sus casas y no salió a defender al régimen.

Indicó que Estados Unidos continuaría con la captura de integrantes del denominado cartel de los soles y mencionó que el único aeropuerto operativo sería el de Maiquetía. También afirmó que Maduro habría sido trasladado en un portaviones rumbo a territorio estadounidense, lo que confirmaría, en su visión, que la ofensiva apenas iniciaba y se desarrollaría por fases.

Reconocimiento de Edmundo González y María Corina Machado

Pastrana insistió en que Venezuela contaba con un presidente legítimo, Edmundo González Urrutia, elegido por una amplia mayoría, y con una vicepresidenta, María Corina Machado. Afirmó que el 10 de enero se produjo un golpe de Estado cuando Maduro impidió la posesión del mandatario electo y llamó a la comunidad internacional a reconocer de manera plena a González como presidente constitucional.

Recordó que, a diferencia del caso de Juan Guaidó, quien fue respaldado por más de 50 países pese a haber sido designado por la Asamblea Nacional, González había sido elegido directamente por el pueblo venezolano. En ese sentido, consideró que el mundo debía dejar de referirse a él como presidente electo y reconocerlo como jefe de Estado en ejercicio.

“Petro es el canciller y el gran defensor de Maduro”

Pastrana se refirió al presidente colombiano Gustavo Petro. Afirmó que Petro actuó como “el canciller y el gran defensor del narcodictador Nicolás Maduro” y sostuvo que, tras la captura del líder venezolano, quien debía estar preocupado era el mandatario colombiano.

Según Pastrana, el gobierno de Petro rechazó la operación militar en Venezuela, no reconoció el triunfo de Edmundo González ni de María Corina Machado y, de manera tácita, avaló a Maduro como presidente. A su juicio, esa postura dejó a Colombia expuesta en el nuevo escenario regional.

El expresidente fue más allá y relacionó la situación de Petro con presuntos vínculos con el narcotráfico. Comparó el cartel de los soles en Venezuela con lo que denominó el “cartel de la Picota” en Colombia y recordó que el hijo y el hermano del presidente reconocieron haber recibido recursos de origen ilegal para la campaña presidencial.

Pastrana afirmó que Petro enfrentaría un escenario complejo al finalizar su mandato y señaló que, si Estados Unidos lo incluyó en la Lista Clinton, habría pruebas y evidencias suficientes sobre supuestos nexos con el narcotráfico. Agregó que una eventual acusación en tribunales estadounidenses podría verse reforzada por información que entregara Maduro o antiguos colaboradores del régimen venezolano, como Alex Saab o Hugo “el Pollo” Carvajal.

De cara al futuro, Pastrana consideró que la reconstrucción de Venezuela sería difícil y requeriría unidad de la oposición. Insistió en que aún restaban figuras del régimen por capturar y que las recompensas ofrecidas por líderes como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino podrían acelerar ese desenlace.

Finalmente, sostuvo que Colombia debía replantear su estrategia regional y propuso un Plan Colombia 2.0, junto con planes similares para Venezuela y Ecuador, para enfrentar el narcotráfico de manera coordinada. En ese contexto, destacó el trabajo del grupo IDEA, integrado por 36 expresidentes de distintas corrientes políticas, que durante una década impulsó iniciativas para el retorno de la democracia en Venezuela.

