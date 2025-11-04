“Así no me quieran”: Petro desafió a Estados Unidos diciendo que viajará a ese país

El presidente Gustavo Petro desafió a la administración de su homólogo Donald Trump, en Estados Unidos, luego de anunciar que viajará nuevamente al país, a pesar de que le revocaran su visa y lo incluyeran en la Lista Clinton junto con su esposa y primera dama Verónica Alcocer; el ministro del Interior, Armando Benedetti, y su hijo Nicolás Petro.
Durante su gira oficial por varios países árabes, Petro también anunció que Colombia se convertirá en miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a partir del 1 de enero.