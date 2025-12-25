Fiscalía le dio protección a Ricardo Leyva y no a su exesposa, pese a video donde él la golpeó y amenazó con un cuchillo

El mensaje que envían algunas decisiones judiciales puede ser contradictorio y hasta desolador. En plena Navidad, la revista Cambio reveló que la Fiscalía, en cabeza de Luz Adriana Camargo, le dio medidas de protección “urgentes” al cuestionado empresario de espectáculos, Ricardo Leyva, en medio de un proceso donde él tiene denunciada a su exesposa, Karen Santos, por extorsión. Se trata de una orden de alejamiento que beneficia a Leyva.
En este caso, la justicia actuó con rapidez para proteger al presunto victimario, pues según impuso el fiscal 175 de Medellín, ahora habrá prohibición total para que Santos contacte directa o indirectamente a Leyva o a su entorno familiar, salvo orden superior, y la canalización de cualquier interacción mediante terceros.