Petro convierte su defensa frente a la Lista Clinton en una campaña con mensajes a la Casa Blanca, ¿le servirá de algo?

Gustavo Petro empieza a sentir con mayor fuerza las consecuencias políticas y diplomáticas de figurar en la Lista Clinton, el listado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que congela activos y restringe transacciones de personas señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico. En octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) formalizó su inclusión bajo el decreto ejecutivo 14059, que establece sanciones contra actores relacionados con el tráfico ilícito de drogas. Desde su inclusión, el presidente ha pasado de la denuncia política a experimentar las consecuencias cotidianas de esa decisión. En la práctica, la medida no solo limita operaciones financieras internacionales, ya impacta el funcionamiento administrativo de la Presidencia. Desde finales de octubre, la Tesorería General ha tenido dificultades para desembolsar el salario presidencial, pues las cuentas del mandatario quedaron bloqueadas en el sistema bancario colombiano. Las entidades financieras, al estar sujetas a regulaciones que obedecen a las listas de la OFAC, han evitado procesar pagos o transferencias asociadas a su nombre para no exponerse a sanciones. En consecuencia, el pago de nómina presidencial y algunos giros institucionales tuvieron que reprogramarse o trasladarse a cuentas exentas del sistema estadounidense. Y ese no ha sido el único episodio. En una escala técnica del avión presidencial durante un vuelo hacia Oriente Medio, en Cabo Verde, la empresa encargada del abastecimiento de combustible se negó a suministrar jet fuel, argumentando restricciones derivadas de la sanción. El retraso obligó a buscar asistencia logística de emergencia y, posteriormente, Petro anunció la terminación del contrato con la firma norteamericana implicada. El incidente, que habría sido impensable meses atrás, mostró cómo la medida se convirtió en un obstáculo material para el ejercicio del poder. A esto se suman los efectos colaterales sobre su entorno familiar. Las sanciones impiden a los bancos realizar o recibir transferencias en su nombre, lo que, según allegados al Palacio de Nariño, afecta la posibilidad de destinar recursos personales a gastos de sus hijos o familiares. Aunque no se trata de un congelamiento total de patrimonio, las operaciones que involucren entidades del sistema financiero internacional quedan suspendidas hasta nueva orden.

La respuesta de Petro contra las imposibilidades

Petro, por medio de su cuenta en la red social X, afirmó que no existe “un solo dato” que lo relacione con organizaciones narcotraficantes y atribuyó su inclusión en la lista a sus posturas políticas. En su mensaje, convocó a sus seguidores a escribir al vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance, al Secretario de Estado, Marco Rubio, y al presidente Donald Trump, para exigir “el respeto a su libertad de expresión y su salida de la lista OFAC”. El mandatario agregó que su Gobierno ha sido “el incautador gubernamental más grande en la historia de la cocaína” y aseguró que las mafias lo buscan para asesinarlo. “Solo tengo una casa cerca a Bogotá que aún debo y mi sueldo. Son mis únicas transacciones financieras”, afirmó. Además, el presidente propuso que la campaña tenga alcance mundial: “Llenemos la Casa Blanca, la vicepresidencia de los Estados Unidos y la oficina del señor Rubio con esta campaña mundial: ‘Saquen a Petro de la OFAC’”.