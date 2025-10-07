¿Participación en política? Petro citó a Palacio a los tres precandidatos del Pacto tras caída de la consulta

Hay un temblor político en el Pacto Histórico y la magnitud llegó hasta la Casa de Nariño. Tras lo que sería la caída de la consulta del 26 de octubre, por una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el presidente Gustavo Petro citó a Palacio a los tres precandidatos: el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud, Carolina Corcho.
En contexto: Atención: se cayó la consulta interna del Pacto Histórico; decisión clave del Tribunal Superior
Fuentes le dijeron a EL COLOMBIANO que los precandidatos estaban desde las 3:00 p.m y que el presidente Petro llegó tarde. Finalmente, se reunió con los tres candidatos y con otros miembros del Pacto Histórico.
Horas antes, tras conocerse la decisión, el presidente Petro dijo que “el tribunal Superior de Bogotá, dió un golpe político contra la Democracia premeditado. No quieren competir por el voto sino por la trampa. La constitución ordena que es un derecho fundamental el que las y los ciudadanos puedan formar partidos. Aquí se conculca el derecho fundamental a elegir y ser elegidos, derecho fundamental no solo en la Constitución de Colombiana sino, también, en la Convención Americana de los derechos humanos”.
También señaló que “los impedimentos que puso el Consejo Electoral, son anticonvencionales y el Tribunal Superior de Bogotá ratificó esta arbitrariedad contra la Democracia”.
El registrador nacional, Hernán Penagos, dijo que hasta este martes en la noche no había sido notificado de la medida cautelar y que ya estaba lista la logística.
Esto le valió como argumento a Quintero, quien se tomó la vocería a la salida de Palacio: “Tenemos plan A, B, C, D, E, F para que haya consulta. Se necesitaba algo muy importante y era un acuerdo para que los tres candidatos para que firmemos un acuerdo en el sentido de que haya una consulta partidista en el próximo mes de octubre”, dijo Quintero.