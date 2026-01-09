x

Bogotá ajustó la tarifa del TransMilenio y el pasaje subirá 10,9 %; esté será el valor en 2026

El ajuste al pasaje del sistema masivo de transporte público de la capital del país corresponde a un aumento del 10,9 %.

  Para el 2026 el valor de la tarifa del pasaje para TransMilenio, TransMiCable y TransMiZonal será de $3.550. FOTO: Colprensa
    Para el 2026 el valor de la tarifa del pasaje para TransMilenio, TransMiCable y TransMiZonal será de $3.550. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

La Alcaldía de Bogotá confirmó que a partir del próximo 14 de enero de 2026 entrará en vigencia un aumento en la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Desde esa fecha, el pasaje unificado de TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable costará $3.550, lo que representa un incremento de $350 frente a la tarifa actual.

De acuerdo con el Distrito, el ajuste equivale a una variación del 10,9 %, un porcentaje que, según la administración distrital, se ubica por debajo del aumento del salario mínimo decretado para 2026 y de los principales indicadores de costos que inciden en la operación del sistema de transporte público de la capital.

Entérese: Así están “rifando” Famisanar: en mes y medio el nuevo interventor contrató 75 personas con un costo mensual de $700 millones

La Alcaldía explicó que el incremento responde a la necesidad de actualizar anualmente los contratos de concesión del SITP, los cuales obligan a reconocer a los operadores ajustes basados en variables como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios al Productor (IPP), el salario mínimo, los combustibles y otros insumos esenciales para la operación.

En ese contexto, el IPC anual cerró en 5,3 %, mientras que el salario mínimo para 2026 tuvo un incremento del 23,7 %, lo que impacta cerca del 20 % de los costos operativos del sistema.

Lea aquí: Así quedaron pasajes de buses y del sistema metro en Medellín y el Valle de Aburrá para 2026

A esto se suma el aumento en los precios del ACPM, superior al 15 % entre octubre de 2024 y octubre de 2025, y del gas natural vehicular, que supera el 10 %, con el riesgo de incrementos mucho mayores si se concretan importaciones de gas.

Según el Distrito, estos factores han elevado de manera significativa los costos del SITP y hacen necesario el ajuste tarifario para evitar una mayor presión fiscal sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), que cubre la diferencia entre los costos reales del sistema y los ingresos por pasajes.

La administración aclaró que el aumento de $350 fue definido luego de descartar una propuesta inicial de $250, calculada con base en un incremento del salario mínimo del 11 %, cifra que finalmente fue superada ampliamente por la decisión del Gobierno Nacional.

La alcaldía subrayó que los usuarios seguirán contando con una ventana de 125 minutos para realizar transbordos a cero pesos entre los buses troncales, zonales y TransMiCable, siempre que utilicen la tarjeta TuLlave personalizada. Quienes no cuenten con este tipo de tarjeta no podrán acceder al beneficio de transbordos gratuitos.

El Distrito también destacó que el ajuste tarifario no afectará los subsidios al transporte.

