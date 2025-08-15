¿Petro se desmarca de Carlos Ramón González? Dijo que “entró al Gobierno como militante de Alianza Verde”

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas de la exalcaldesa Claudia López por el escándalo que rodea a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y hoy prófugo de la justicia, asegurando que el exfuncionario llegó a su administración como miembro de la Alianza Verde, partido del cual López ha sido una de las principales figuras.
La polémica surgió luego de que Noticias RCN revelara un documento en el que la Embajada de Colombia en Nicaragua solicitó la renovación de la residencia de González, imputado por la Fiscalía por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
López reaccionó ante la noticia: “¡Tras de ladrones, bufones! Primero se corrompen, luego se encubren, luego le tramitan la evasión a la justicia colombiana en Nicaragua y ahora ‘se pide la extradición’. ¡Hipócrita! Traidor de la confianza de la gente y del anhelo de cambio”.