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Periodistas lanzan canal confidencial para denunciar casos de acoso sexual en los medios

Lo ocurrido ha despertado una iniciativa liderada por tres periodistas colombianas para acabar con el silencio de víctimas del acoso sexual en el ámbito laboral. Aquí los detalles.

  • Tres periodistas han puesto un correo para recibir de forma confidencial denuncias de casos de acoso sexual en la industria de los medios. Fotos: Noticias Caracol y @JuanitaGomezL
    Tres periodistas han puesto un correo para recibir de forma confidencial denuncias de casos de acoso sexual en la industria de los medios. Fotos: Noticias Caracol y @JuanitaGomezL
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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En medio de un momento de tensión en la industria de los medios, las periodistas Juanita Gómez, Paula Bolívar y Laura Palomino han habilitado un canal oficial y reservado para recibir denuncias de acoso sexual, abuso de poder y violencia de género dentro del ejercicio profesional.

Este movimiento sin precedentes en el periodismo colombiano surge teniendo como detonante el comunicado emitido por Caracol Televisión el pasado viernes, en el que informó la activación de sus protocolos internos ante denuncias de violencia sexual contra dos de sus colaboradores.

Lea también: El #MeToo enciende alarmas en los medios de Colombia

La situación ya ha escalado con la decisión tomada por el canal este martes, 24 de marzo, cuando a través de un comunicado, se confirmó oficialmente la salida de los presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, al parecer, los señalados por presuntas diversas conductas inapropiadas.

Bajo la premisa de que el miedo se acabó, las periodistas Juanita Gómez, Paula Bolívar y Laura Palomino pusieron a disposición del gremio el correo electrónico yotecreocolega@gmail.com.

“Estamos recibiendo muchos casos de abuso en los medios de comunicación y los estamos documentando todos. Sigue disponible el correo yotecreocolega@gmail.com, un espacio seguro y confidencial para recibir sus testimonios. ¡El miedo se acabó!”, dice la publicación en las redes sociales.

Según han explicado las comunicadoras a través de una imagen, el objetivo es recolectar y documentar testimonios para ofrecer respaldo a las mujeres cuyos sueños han sido vulnerados por “depredadores sexuales que se amparan en el poder de sus cargos”.

Justamente, una de las protagonistas de la iniciativa ya había compartido una de sus experiencias de años atrás. Juanita Gómez, directora de video de la revista Semana narró cómo en un cubrimiento internacional en el año 2015 tuvo que defenderse de una de las “vacas sagradas” del medio.

“Tener que quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces y a empujones... para que no le dé un beso en un ascensor no es normal”, sostuvo la periodista en su cuenta de X.

Con la creación de este canal confidencial, esperan que se rompa el ciclo de abuso en los entornos laborales del periodismo colombiano. La misma periodista ya había expuesto de forma anónima otros casos de colegas que habrían sido abusadas en su entorno laboral.

Siga leyendo: Hollman Morris estaría intimidando a mujer que lo denunció por presunto acoso sexual: “llegó a grabar con RTVC la audiencia en Fiscalía”

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