“No cesaré en mi crítica al descalabro de la Paz Total”: el periodista Gustavo Álvarez Gardeazábal denunció intimidaciones

El escritor y periodista colombiano Gustavo Álvarez Gardeazábal denunció que “una patrulla de la Policía” llegó hasta su residencia rural en El Porce, Antioquia, hacia las 11:00 de la mañana de este martes 12 de mayo, en lo que calificó como un episodio intimidatorio. La visita se produjo después de la publicación de una columna en la que cuestionaba el proceso judicial relacionado con el periodista Mateo Pérez, un caso que ha generado dolor en la prensa nacional. Entérese: Encontraron carné en un árbol y recuperaron la moto de Mateo Pérez, el periodista asesinado en el norte de Antioquia “Parece ser que mi crónica de ayer, donde denunciaba el juicio a lo chino del periodista provinciano Mateo Pérez, les hurgó las verijas a los verdaderos dueños del poder en Colombia” En una crónica titulada “Me visitaron los carabineros”, Álvarez Gardeazábal relató que un grupo de uniformados que se identificaron como miembros de la Policía Nacional, presuntamente de los Carabineros, llegó hasta su finca en motos y vehículos oficiales, sin orden judicial ni de la Fiscalía.

Según su relato, el comandante de la patrulla se identificó como subintendente Taborda y afirmó actuar bajo órdenes del coronel Bustamante, señalado como comandante de los Carabineros en Colombia, ahora denominados ICAR. El escritor aseguró que se negó a abrir la puerta. “Como he pasado por otros azares en el remoto ayer, todavía tengo la puerta blindada que me obligaron granadas, disparos y amedrentamientos a instalar aquí en El Porce, a la orilla de la carretera Panorama. A través de la rejilla de seguridad enfrenté a la presunta patrulla policial, que decían venir a inspeccionar lo que había dentro de mi finca, y me negué a abrir la puerta hasta que no exhibieran orden judicial o de la fiscalía para realizar la actuación amenazante. No la tenían por supuesto”, relató.

En su escrito, el autor también lanzó fuertes críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro, por el ambiente de inseguridad y del entorno político que denuncia en su columna, aseguró que no dejará de publicar sus opiniones y que continuará con sus críticas a la política de seguridad del país. “No cesaré en mi crítica al descalabro de la Paz Total ni a los robagallinas que Petro ha permitido que lo rodeen”, “Estoy vivo y no tengo miedo”, escribió Gardeazábal, quien reiteró que seguirá defendiendo la libertad de opinión. Lea también: César Gaviria: “La paz total es una rendición total al narcotráfico”