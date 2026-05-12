“No cesaré en mi crítica al descalabro de la Paz Total”: el periodista Gustavo Álvarez Gardeazábal denunció intimidaciones

El escritor y periodista colombiano Gustavo Álvarez Gardeazábal denunció que “una patrulla de la Policía” llegó hasta su residencia rural en El Porce, Antioquia, hacia las 11:00 de la mañana de este martes 12 de mayo, en lo que calificó como un episodio intimidatorio.
La visita se produjo después de la publicación de una columna en la que cuestionaba el proceso judicial relacionado con el periodista Mateo Pérez, un caso que ha generado dolor en la prensa nacional.
Entérese: Encontraron carné en un árbol y recuperaron la moto de Mateo Pérez, el periodista asesinado en el norte de Antioquia
“Parece ser que mi crónica de ayer, donde denunciaba el juicio a lo chino del periodista provinciano Mateo Pérez, les hurgó las verijas a los verdaderos dueños del poder en Colombia”
En una crónica titulada “Me visitaron los carabineros”, Álvarez Gardeazábal relató que un grupo de uniformados que se identificaron como miembros de la Policía Nacional, presuntamente de los Carabineros, llegó hasta su finca en motos y vehículos oficiales, sin orden judicial ni de la Fiscalía.