Así reaccionaron los candidatos que perdieron en la Gran Consulta: apoyarán a Paloma Valencia

Se conocieron las reacciones de los derrotados en las consultas interpartidistas. En el caso de la Gran Consulta, Paloma Valencia derrotó sobrada a los otros ocho participantes. Juan Daniel Oviedo ocupó el segundo lugar, con más de un millón de votos.
La periodista Vicky Dávila fue una de las grandes derrotadas. Aunque comenzó su campaña política hace más de un año, no logró sumar los votos necesarios para vencer.
Con menos de 200 mil votos, Dávila deberá dar un paso al costado y retirarse de la contienda política. Tras su derrota, se reunió con Paloma y, entre abrazos, le advirtió que es momento de “derrotar a Iván Cepeda”, el candidato del Gobierno.