Colombia vivió en 2025 su peor crisis humanitaria de la última década, según HRW

Carmen García lleva toda su vida viviendo en el Catatumbo y nunca había visto algo como lo que pasó en enero del año pasado. Su relato es apenas un trazo de una de las escaladas más violentas que ha vivido el país en el tiempo reciente.
El 19 de enero de 2025, don Ernesto, otro viejo conocido de la región, se servía el primer café cuando el ir y venir de motos despertó su curiosidad. Desde la ventana alcanzó a distinguir camuflados y fusiles y, acostumbrado como quien ha visto demasiado, pensó que se trataba de un enfrentamiento más. No lo fue. Fue el único que, en más de tres décadas, lo desplazó.
Ese día, el ELN expulsó a sangre y fuego a gran parte de las disidencias de las Farc que controlaban el territorio. Los combates fueron mortales y dejaron un saldo aún sin precisar de combatientes muertos, más de 60.000 personas desplazadas y víctimas civiles. La magnitud de la violencia marcó el episodio como uno de los más graves del conflicto armado colombiano en los últimos años.
Lo ocurrido fue documentado dentro y fuera del país. Casi toda una región quedó vaciada de habitantes luego de que dos grupos armados ilegales convirtieran sus tierras en escenario de guerra. Casas, colegios, estaciones de policía y centros de salud fueron transformados en campos de batalla donde la vida civil quedó atrapada y solo la brutalidad impuso sus reglas.