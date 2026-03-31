Tensión en la derecha: Equipo de De la Espriella y uribismo chocan por apoyos; reclamo por vetos y “extremismo”

No cesan las diferencias y la tensión en sectores de derecha con miras a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Ahora, este martes quedaron al descubierto choques entre sectores de la campaña de Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático, que espera llevar a la fórmula entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo a la Casa de Nariño. El origen del enfrentamiento fue un video divulgado por el senador electo Enrique Gómez, de Salvación Nacional –uno de los primeros movimientos que respaldó a De la Espriella–, quien lanzó críticas contra la frecuente disputa entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez. “¿Sí será eso lo que necesita Colombia? o, ¿necesita la independencia del tigre?”. “(El presidente Gustavo Petro) no para de hacerle campaña a alias el heredero, al señor Cepeda. Y por el otro lado, tampoco veo –por más de que miro– al expresidente Uribe en el tarjetón por ningún lado, y es el señor que le está haciendo la campaña a Paloma. Otra vez, otros 10 o 20 años de Petro contra Uribe, ¿sí será eso lo que necesita Colombia? o, ¿necesita la independencia del tigre?”, reclamó Gómez.

Semejantes palabras no tardaron en generar molestia. El electo senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, le cuestionó directamente a Gómez: “¿Si el Dr. Abelardo de la Espriella pasa a segunda vuelta presidencial, este será el trato que nos den al Centro Democrático y a Álvaro Uribe?”.

Ante ello, el senador de Salvación Nacional contrapreguntó: “Si quien pasa es Paloma, ¿Oviedo y todo el santismo que copó tu campaña olvidarán el veto virulento contra De La Espriella? ¿O seguirán tildándolo de radical, extremista, costeño fantoche y sin propuestas?”. Incluso, cuestionó si en segunda vuelta el uribismo apoyará al jurista. “Vende tu panela. El Tigre lo ha dicho hasta el cansancio: le cargamos la maleta a cualquiera que pueda derrotar a Cepeda. Dime, Hernán: ¿tú, tu partido, tus jefes y la gran consulta apoyarán a Abelardo? Porque en segunda vuelta estará el Tigre”. Cadavid respondió dudando de que la idea de equiparar a Uribe con Petro sirva “para sus redes, likes y propósitos” y señaló: “De nuestra parte seguiremos en la tarea en la que no hemos cedido desde la hora cero de este nefasto gobierno. Su provocación no hará efecto en nosotros”.

Sin embargo, Cadavid no fue el único en contestar. Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Uribe, también le salió al paso a las declaraciones de Gómez y advirtió que cada que la campaña de De la Espriella es sometida al escrutinio normal de una contienda “usted la emprende contra el Centro Democrático”.



Por ello, lo invitó a “serenarse” y declaró que “el único enemigo es ‘el heredero’”.

Previamente hubo tensión en el corazón de la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, particularmente en el departamento del Cauca, donde la designación de un coordinador regional levantó ampolla, generó descontento y obligó a que la propia campaña emitiera un pronunciamiento aclarando la situación. El caso está relacionado con la designación de Andrés Nazarith como coordinador en Cauca, lo que desató malestar y desazón entre un grupo de personas que con anterioridad venía trabajando en la consolidación de la campaña en el departamento. Lo anterior, tras conocerse una carta firmada por 11 dirigentes regionales, quienes recordaron que por iniciativa propia y de forma espontánea desde agosto pasado sentaron las pautas para la conformación de un comité en favor de la campaña de De la Espriella. Sin embargo, alegaron por el nombramiento de Nazarith.