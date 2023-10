Agobiada por el acoso laboral y sexual de un mayor, la patrullera Daniela de la Ossa, quien trabaja en la estación de Policía de Cereté, Córdoba, solicitó su retiro al no encontrar respaldo en la institución.

Así lo dio a conocer la uniformada en una publicación en redes sociales, a las que acudió para denunciar el abuso del que ha sido víctima por parte de un mayor, comandante de Distrito y de la estación del mismo municipio cordobés.

“Yo nunca accedí a sus pretensiones sexuales y por eso entonces me llenaban de trabajo, me ponían a hacer muchos trabajos y no me daba tiempo de estar con mi niño. En una ocasión, como yo soy cantante, hubo un evento de acá de los policías y el mayor Roa me invitó a tomar con él y como no acepté me tiró el trago en la cara”, dijo la uniformada que también es madre de un bebé.