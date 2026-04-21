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Gobierno dice que habría riesgo de demanda por $1,3 billones en caso de que se caiga contrato de pasaportes con Portugal

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado señaló que dichas medidas podría representar reclamos de hasta a $1,3 billones.

  • Nuevo modelo de pasaportes. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores
    Nuevo modelo de pasaportes. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Facsímil del documento radicado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
    Facsímil del documento radicado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 3 horas
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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervino en la demanda que se tramita en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que busca anular los acuerdos suscritos con Portugal para la expedición de los nuevos pasaportes.

En su pronunciamiento, la entidad solicitó al despacho abstenerse de decretar medidas cautelares al advertir que podrían desencadenar un litigio internacional con la Casa de la Moneda de Portugal, empresa con la que la Cancillería suscribió el convenio para la producción de los documentos junto con la Imprenta Nacional de Colombia.

Un eventual pleito, señaló la entidad, podría representar reclamos de hasta a $1,3 billones para el país. El documento, conocido por EL COLOMBIANO, fue radicado este lunes ante el magistrado Moisés Mazabel Pinzón.

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Con base en estas consideraciones, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pidió a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no decreten la suspensión provisional solicitada contra la ejecución del Convenio Interadministrativo Específico No. 001 de 2025.

La entidad, a través de Yebaril Andrés Haddad, encargado del área de defensa jurídica internacional, explicó que negar esa medida es clave para evitar que se frene la implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes.

Facsímil del documento radicado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Facsímil del documento radicado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Así, según ellos, se garantizaría la continuidad de las labores de la Imprenta Nacional de Colombia y se evitaría el incumplimiento de las obligaciones logísticas, financieras y operativas que el Estado asumió con la Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A. de Portugal.

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También advirtió que suspender el convenio podría afectar los recursos públicos, al aumentar el riesgo de un arbitraje internacional y de un daño económico significativo para el país. La comunicación hace parte del expediente de una demanda que examina la legalidad del convenio para producir pasaportes entre Colombia y Portugal.

Se trata del proceso originado por el abogado Nicolás Dupont, quien busca tumbar el acuerdo firmado con Portugal, argumentando que el proyecto para la producción y personalización de pasaportes excluyó al sector privado mediante un convenio interadministrativo entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.

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Los riesgos que advierte Defensa Jurídica

La Agencia advierte al Tribunal que de accederse a las pretensiones del demandante (declarar medidas cautelares en el contrato) estas “tendrían incidencia directa y grave en el cumplimiento de las obligaciones sustanciales previstas en el Convenio celebrado con la persona jurídica extranjera”.

Por tanto, ese escenario podría dar lugar a un litigio en el Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede del tribunal arbitral en París, Francia.

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La razón se fundamentaría en un eventual “incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas con la Imprenta Nacional Casa da Moneda S.A. de Portugal y, de suyo, expondrían al Estado a reclamaciones patrimoniales ante tribunales de arbitraje internacional por una suma que puede ascender hasta los $ 1.3 billones de pesos”.

La Agencia es clara en advertir un riesgo que, incluso, podría llevar a implicaciones inmediatas en la operación de los nuevos pasaportes en el país, cuyos costos asumidos por Colombia ascienden a 255.000.000 euros.

“En efecto, una decisión que acceda, de manera definitiva o cautelar, a las pretensiones del actor popular, impediría que las entidades demandadas y, en particular, la Imprenta Nacional (i) participe en los procesos de capacitación y transferencia de buenas prácticas impartidos por la contraparte extranjera; (ii) reciba, a título de comodato, los sistemas y los equipos necesarios para la personalización de los documentos oficiales; y (iii) adelante las adecuaciones de infraestructura física que se requieren para la puesta en funcionamiento del laboratorio de control de calidad”.

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Por lo demás, según esa entidad, también podría configurarse un incumplimiento de las obligaciones de carácter económico a cargo del Estado colombiano, en la medida en que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional “estarían imposibilitados para ejecutar los recursos presupuestales”, así como para realizar los desembolsos pactados a favor de la Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A., correspondientes a los aportes por los documentos producidos y suministrados.

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