Gobierno dice que habría riesgo de demanda por $1,3 billones en caso de que se caiga contrato de pasaportes con Portugal

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervino en la demanda que se tramita en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que busca anular los acuerdos suscritos con Portugal para la expedición de los nuevos pasaportes. En su pronunciamiento, la entidad solicitó al despacho abstenerse de decretar medidas cautelares al advertir que podrían desencadenar un litigio internacional con la Casa de la Moneda de Portugal, empresa con la que la Cancillería suscribió el convenio para la producción de los documentos junto con la Imprenta Nacional de Colombia. Un eventual pleito, señaló la entidad, podría representar reclamos de hasta a $1,3 billones para el país. El documento, conocido por EL COLOMBIANO, fue radicado este lunes ante el magistrado Moisés Mazabel Pinzón. Lea también: Exclusivo | Petro mintió: los pasaportes nuevos no se imprimen en Colombia sino en Portugal Con base en estas consideraciones, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pidió a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no decreten la suspensión provisional solicitada contra la ejecución del Convenio Interadministrativo Específico No. 001 de 2025. La entidad, a través de Yebaril Andrés Haddad, encargado del área de defensa jurídica internacional, explicó que negar esa medida es clave para evitar que se frene la implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes.

Facsímil del documento radicado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Así, según ellos, se garantizaría la continuidad de las labores de la Imprenta Nacional de Colombia y se evitaría el incumplimiento de las obligaciones logísticas, financieras y operativas que el Estado asumió con la Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A. de Portugal. Entérese: A propósito del nuevo pasaporte colombiano, ¿seguirá sirviendo el actual para viajar? También advirtió que suspender el convenio podría afectar los recursos públicos, al aumentar el riesgo de un arbitraje internacional y de un daño económico significativo para el país. La comunicación hace parte del expediente de una demanda que examina la legalidad del convenio para producir pasaportes entre Colombia y Portugal. Se trata del proceso originado por el abogado Nicolás Dupont, quien busca tumbar el acuerdo firmado con Portugal, argumentando que el proyecto para la producción y personalización de pasaportes excluyó al sector privado mediante un convenio interadministrativo entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia. Conozca: Los 24 escándalos de Petro en su Gobierno

Los riesgos que advierte Defensa Jurídica