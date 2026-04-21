Gobierno dice que habría riesgo de demanda por $1,3 billones en caso de que se caiga contrato de pasaportes con Portugal

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervino en la demanda que se tramita en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que busca anular los acuerdos suscritos con Portugal para la expedición de los nuevos pasaportes.
En su pronunciamiento, la entidad solicitó al despacho abstenerse de decretar medidas cautelares al advertir que podrían desencadenar un litigio internacional con la Casa de la Moneda de Portugal, empresa con la que la Cancillería suscribió el convenio para la producción de los documentos junto con la Imprenta Nacional de Colombia.
Un eventual pleito, señaló la entidad, podría representar reclamos de hasta a $1,3 billones para el país. El documento, conocido por EL COLOMBIANO, fue radicado este lunes ante el magistrado Moisés Mazabel Pinzón.
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Con base en estas consideraciones, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pidió a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no decreten la suspensión provisional solicitada contra la ejecución del Convenio Interadministrativo Específico No. 001 de 2025.
La entidad, a través de Yebaril Andrés Haddad, encargado del área de defensa jurídica internacional, explicó que negar esa medida es clave para evitar que se frene la implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes.