Los liberales le cierran la puerta al Frente Amplio de Petro y Roy Barreras: “No seremos los sepultureros de la Constitución”

El Partido Liberal le dio la espalda al presidente Gustavo Petro y al precandidato presidencial Roy Barreras ante la posibilidad de vincularse al Frente Amplio, cuya consulta interpartidista estaría prevista para celebrarse en marzo de 2026.

Barreras, una de las fichas clave del Gobierno desde su paso por la embajada de Colombia en el Reino Unido, es quien ahora busca aliados para construir el Frente Amplio, que —según él— “unirá a Colombia”.

Sin embargo, Mauricio Gómez, senador de los liberales, manifestó de manera contundente que desde la bancada no existe intención alguna de volver a integrarse con Gustavo Petro y sus aliados.

“El Partido Liberal Colombiano no será parte de un Frente Amplio que lo que busca es perpetuar a un gobierno que ha destruido la salud, la educación, la política de vivienda y la seguridad del país, que hoy está en manos de bandidos y criminales que afectan la calidad de vida de nuestra gente”, aseveró Gómez.