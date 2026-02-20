Video | ¡Como de película! Un venado cola blanca fue avistado en un municipio del Oriente antioqueño

Como extraído de un cuento de hadas o de un libro infantil, un venado cola blanca (Odocoileus virginianus) se posó sobre el pasto de una colina en el municipio de La Ceja en el Oriente antioqueño, más específicamente en zona rural del corregimiento de San José. Esta especie, que se distribuye desde el sur de México hasta el norte de Sudamérica y es nativa de Colombia, causa una grata impresión cuando es vista, pues son muy pocas las veces que una o varias personas tienen el privilegio de observar un ejemplar de tal belleza.

Sus astas, que son de lo más llamativo además de su figura pulida y firme, destacan en medio de la naturaleza. Un individuo que recorre los bosques antioqueños pero que es muy esquivo y rápido. “Es una especie muy difícil de ver, porque ellos son muy esquivos con la gente, entonces obtener un video desde tan cerca es una bendición. Se alimenta de plantas pequeñas y de arbustos, generalmente es herbívoro pero puede comer frutos, semillas, entre otras cosas. Nosotros tenemos varios registros de presencia: en La Unión, en La Ceja, en El Retiro, también en límites con Abejorral, esos son los municipios por donde transita el venado cola blanca”, dijo David Echeverri López, jefe de Gestión de la Biodiversidad y Áreas Protegidas en Cornare.

La cacería ilegal: el mayor peligro para el venado cola blanca

Si bien es un animal que no reviste gravedad para la comunidad y habitualmente está en zonas aisladas, a lo largo de la historia ha sido perseguido con fines de cacería, una actividad que está prohibida en el país pero que, aún así, en muchas ocasiones perjudica a los venados cola blanca. Lea más: El venado cola blanca volvió a dejarse ver en estado silvestre en Antioquia después de años “En Antioquia tenemos problemas de cacería, y sobre todo de habitantes de Medellín que se suben a hacer ese tipo de actividades que obviamente se persiguen con todo el rigor de la ley. Es gente que no requiere cazar para sobrevivir, simplemente lo hacen por ámbitos culturales o por gusto. Lo que le pedimos a la comunidad es que nos ayuden con la denuncia e identificación de los involucrados para proceder con todos los trámites sancionatorios ambientales. Lo difícil es que a quien esté cazando se le debe detener en flagrancia, y cuando ocurren estos casos son en zonas muy lejanas donde no hay presencia de la fuerza pública”, añadió el experto.

¿Qué no hacer si ve un venado cola blanca?