Pelea entre estudiantes de un colegio de Bello, Antioquia, acabó con un menor de 14 años muerto

Un joven de 14 años terminó muerto en la mañana de este viernes en medio de una riña que se registró en los alrededores de una institución educativa del barrio El Pinar, de Bello. Al parecer, primero hubo agresiones físicas y, posteriormente, uno de los implicados fue atacado con arma blanca, provocándole una lesión que le ocasionó la muerte.
Los hechos se registraron entre dos estudiantes del colegio Universidad Virtual de Colombia (Cuvic), cuando ambos jóvenes se comenzaron a agredir por una situación de la cual no han trascendido sus motivos.