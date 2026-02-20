Jugador de la NFL vino a Medellín a aplicarse células madre, ¿por qué la ciudad se ha convertido en destino para este tratamiento?

El jugador Cam Jurgens, campeón del Super Bowl con los Philadelphia Eagles, compartió en sus redes sociales el viaje que hizo a Medellín para someterse a un tratamiento de células madre con el fin de acabar con los dolores y las molestias que le ocasionan una lesión en la espalda.
Cam, quien fue operado en febrero del año pasado, luego de extender su contrato por cuatro años y 68 millones de dólares, inició su recuperación, pero su condición física no mejoró, su tiempo de rehabilitación se extendió y durante todo el 2025 no pudo competir.