La U todavía no se define: decisión de posible independencia fue aplazada para la próxima semana

Después de una reunión de cerca de tres horas , la bancada legislativa del Partido de la U no llegó a una decisión definitiva en cuanto a su relación frente al Gobierno , por lo que quedó aplazada la posibilidad de que esta colectividad se declare en indepedencia .

Sobre la falta de decisión, Toro señaló que no se alcanzó a desarrollar una discusión amplia entre toda la bancada, pero dejó claro que su intención es que la colectividad dé un giro hacia la independencia, lo que representaría su salida oficial de la coalición de gobierno.

Además, la directora de La U se refirió a la decisión de hace una semana del presidente Gustavo Petro de anunciar el fin de esa bancada oficialista, y señaló que, aunque no se ha cumplido un año desde que entraron a la coalición del Gobierno, ya sienten que no están en ella.

“El presidente dijo que no había coalición. Por ley se puede tomar la decisión solamente por una vez. Entonces la decisión gira alrededor de eso. Queremos ir a la independencia, esperemos a ver qué pasa porque no se ha cumplido el año de estar en la coalición, pero en realidad nosotros no tenemos coalición”, agregó Toro.

EL COLOMBIANO conoció que la directora de La U ha tratado de mantener contacto con cada uno de los congresistas de su partido, ya que el Gobierno inició su estrategia de tratar de hablar por separado con los legisladores después de que el presidente anunció el fin de la coalición de Gobierno.