Partido Conservador definió apoyo presidencial: se van con Paloma Valencia

Se sigue decantando el mapa electoral. El Partido Conservador confirmó que, luego de una reunión que se llevó a cabo esta mañana al interior del movimiento, escogió a quién apoyará en la contienda presidencial: respaldarán a Paloma Valencia.

La decisión se tomó tras un encuentro dentro del movimiento, en el que también participó la candidata del Centro Democrático. El anuncio lo dio el presidente del partido, el senador Efraín Cepeda.

La determinación se tomó por unanimidad del Directorio Nacional del Partido Conservador tras escuchar a la candidata y a los congresistas conservadores.

“La decisión por unanimidad es acoger como nuestra candidata a la senadora Paloma Valencia”, aseguró el senador Efraín Cepeda.

Sobre esto, el presidente del partido Conservador aseguró que esta decisión de respaldar a Paloma Valencia deberá ser acatada por toda la militancia, y de no ser así, podría acarrear eventuales sanciones para quienes apoyen otra candidatura. En búsqueda de evitar la doble militancia.

“Desde aquí expresamos a nuestra militancia que esa decisión del directorio es ley para nuestros militantes y nos debemos poner al servicio de la candidata Paloma Valencia. Ese mensaje lo enviamos a congresistas, diputados, concejales”, afirmó Efraín Cepeda.