x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Mientras Petro insiste en su paz total, Colombia bajo presión en paro armado: van 51 hostigamientos en 13 departamentos

El paro armado anunciado por el ELN inició el domingo 14 de diciembre a las 6:00 a. m. y se extenderá durante 72 horas hasta las 6:00 a. m. del miércoles 17 de diciembre de 2025.

  • El ELN anunció un paro armado desde el domingo 14 de diciembre hasta el miércoles 17. FOTO: Colprensa
    El ELN anunció un paro armado desde el domingo 14 de diciembre hasta el miércoles 17. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
16 de diciembre de 2025
bookmark

El autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado que inició este domingo y se extenderá hasta el miércoles 17 de diciembre. Durante este periodo se ha registrado una serie de hechos violentos e intimidatorios que han mantenido en vilo a la población de al menos 13 departamentos del país, entre ellos Antioquia, Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Chocó, Arauca, Bolívar y Nariño, así como otras zonas con fuerte presencia de este grupo armado ilegal.

Y es que se han denunciado al menos 51 hostigamientos, de los cuales 38 fueron de carácter mediático; es decir, que se utilizaron elementos alusivos al grupo armado para imponer control territorial, como banderas, grafitis y mensajes intimidatorios.

Entérese: Así quedó la vía entre Antioquia y Caldas tras detonación de explosivo el fin de semana

A esto se suma un impacto económico significativo, debido a los bloqueos en las vías, que han impedido el transporte de carga especialmente en peajes como el de Pelaya, lo que ha generado graves dificultades para los transportadores en la carretera que conecta el centro del país con la costa Caribe.

Entre las víctimas de este paro armado se encuentra Agustín Pabón, quien murió luego de quedar atrapado en el sector de Puerto Santander, en Norte de Santander, mientras conducía una ambulancia el pasado 14 de diciembre.

Otras víctimas son dos policías, quienes perdieron la vida tras un atentado con explosivos registrado este martes en el sur de Cali, específicamente contra un CAI ubicado en el barrio Mariano Ramos, donde una detonación alcanzó a una patrulla que realizaba labores de vigilancia en la zona. Los uniformados fueron identificados como los subintendentes Jorge Leandro Gómez Ochoa, de 36 años y con 15 años de servicio en la institución, y Robert Steven Melo Londoño, de 33 años, quien llevaba 12 años en la Policía Nacional.

En medio de esta escalada de violencia, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó de manera categórica las amenazas del ELN y, en paralelo, lanzó una dura crítica al gobierno de Gustavo Petro por el manejo de las relaciones con este grupo armado. El ELN ha justificado estas acciones como una supuesta protesta contra lo que considera “amenazas externas”, entre ellas la presencia militar estadounidense en la región.

“Hace tres años nos dijeron que en unos meses se acababa el ELN. Hoy vemos que eso no es así. Vemos a un ELN envalentonado, que cree que puede amedrentar al país después de un fallido ejercicio de paz, con la intención de afectar en diferentes territorios a la fuerza pública”, expresó el mandatario local.

Galán agregó que esta situación obedece a un fracaso gubernamental en la mesa de negociación y afirmó que el anuncio del paro armado es una muestra de la derrota ante una política de paz que no está funcionando y que debe ser revisada y replanteada. De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el ELN cuenta actualmente con entre 2.300 y 2.800 combatientes activos, con presencia en alrededor de 150 municipios del país.

Siga leyendo: Alcalde Galán rechazó las amenazas del ELN y criticó la política de paz del gobierno Petro: “una evidencia del fracaso”

Temas recomendados

Conflicto armado
Grupos armados ilegales
Eln
Proceso de paz
Orden público
Bandas Criminales
Explosivos
Paro armado
Guerrilla
inseguridad
Bandera
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida