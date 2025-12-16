Mientras Petro insiste en su paz total, Colombia bajo presión en paro armado: van 51 hostigamientos en 13 departamentos

El autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado que inició este domingo y se extenderá hasta el miércoles 17 de diciembre. Durante este periodo se ha registrado una serie de hechos violentos e intimidatorios que han mantenido en vilo a la población de al menos 13 departamentos del país, entre ellos Antioquia, Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Chocó, Arauca, Bolívar y Nariño, así como otras zonas con fuerte presencia de este grupo armado ilegal.

Y es que se han denunciado al menos 51 hostigamientos, de los cuales 38 fueron de carácter mediático; es decir, que se utilizaron elementos alusivos al grupo armado para imponer control territorial, como banderas, grafitis y mensajes intimidatorios.

Entérese: Así quedó la vía entre Antioquia y Caldas tras detonación de explosivo el fin de semana

A esto se suma un impacto económico significativo, debido a los bloqueos en las vías, que han impedido el transporte de carga especialmente en peajes como el de Pelaya, lo que ha generado graves dificultades para los transportadores en la carretera que conecta el centro del país con la costa Caribe.

Entre las víctimas de este paro armado se encuentra Agustín Pabón, quien murió luego de quedar atrapado en el sector de Puerto Santander, en Norte de Santander, mientras conducía una ambulancia el pasado 14 de diciembre.