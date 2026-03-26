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Pareja de ‘Epa Colombia’ se pronunció tras polémica por presuntos privilegios en la cárcel: “Es difícil callar y soportar tanta injusticia”

En medio de la polémica por los presuntos privilegios de ‘Epa Colombia’ en prisión, su pareja, Karol Samantha, rompió el silencio. Esto dijo.

  • Pareja de ‘Epa Colombia’ responde a polémica por presuntos privilegios en la cárcel. FOTO: Cortesía y redes sociales @karolsamantaoficial
    Pareja de ‘Epa Colombia’ responde a polémica por presuntos privilegios en la cárcel. FOTO: Cortesía y redes sociales @karolsamantaoficial
  • Pareja de ‘Epa Colombia’ responde a polémica por presuntos privilegios en la cárcel. FOTO: Tomada de redes sociales
    Pareja de ‘Epa Colombia’ responde a polémica por presuntos privilegios en la cárcel. FOTO: Tomada de redes sociales
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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En medio de una nueva controversia por presuntos beneficios irregulares dentro del lugar de reclusión de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, su pareja sentimental, Karol Samantha, rompió el silencio y lanzó un mensaje directo a los medios de comunicación, cuestionando la forma en que se ha informado sobre el caso.

La polémica reciente surgió tras conocerse un informe reservado, en el que se detallan supuestas irregularidades durante la reclusión de la influenciadora en una escuela de Carabineros en Bogotá. Según lo revelado por medios nacionales, ‘Epa Colombia’ habría tenido en su poder cinco teléfonos celulares y un vehículo de alta gama, un Mini Cooper, estacionado en el centro penitenciario. Estos hechos motivaron el anuncio de una investigación formal para aclarar lo ocurrido.

Entérese: Los lujos y excesos de Epa Colombia en su lugar de reclusión: celulares, amenazas y polémicas

Este nuevo capítulo se suma al proceso judicial que enfrenta la influencer y empresaria, quien permanece privada de la libertad desde el 30 de enero de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia dejó en firme una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los hechos ocurridos durante el paro nacional de 2019. En ese entonces, fue hallada culpable de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas, tras vandalizar la estación Molinos de TransMilenio y difundir los hechos en redes sociales.

En medio de este escenario judicial y mediático, Karol Samantha publicó un pronunciamiento en su cuenta de Instagram en el que, además de agradecer el apoyo recibido, cuestionó el tratamiento informativo del caso.

Pareja de ‘Epa Colombia’ responde a polémica por presuntos privilegios en la cárcel. FOTO: Tomada de redes sociales
Pareja de ‘Epa Colombia’ responde a polémica por presuntos privilegios en la cárcel. FOTO: Tomada de redes sociales

Gracias por siempre estar aquí, por apoyarnos, por desear siempre lo mejor para Daneidy por llevarla en sus oraciones y sobre todo por pedir justicia para ella”, habló inicialmente.

Sin embargo, su mensaje tomó un tono crítico al dirigirse directamente a los medios. “Quiero hacer una invitación a los medios de comunicación. Ustedes sí saben que tienen una responsabilidad súper grande de transmitir información a todo el mundo. Informen y no desinformen más, no desorienten a las personas, no sean un teléfono roto”.

La mujer también cuestionó las motivaciones detrás de la difusión de ciertos contenidos. “O sea, yo sé que la polémica llama más polémica y que obviamente los medios buscan estar pegados en la noticia del momento, pero mi pregunta es, ¿en dónde queda la conciencia de todas esas personas que transmiten información sin tener la certeza si es real o no?”.

En esa misma línea, planteó interrogantes sobre el impacto de la información difundida: “Amiga, ¿sólo por generar vistas? ¿sólo por generar público? ¿Y el daño que le hacen a esa persona, dónde queda?”, expresó en su publicación.

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Karol Samantha insistió en la necesidad de un enfoque más humano al informar: “Hoy quiero hacer una invitación a todos los medios para transmitir información sin desorientar a las personas. Hago un llamado a la conciencia, ser más empáticos no cuesta nada, pero puede cambiarle el día o la vida a alguien, seamos más humanos, no sabemos si algún día estaremos en los zapatos del otro”.

Pese a sus cuestionamientos, también dejó ver el impacto personal que ha tenido el caso y la dificultad de mantenerse al margen del debate público “El tiempo de Dios es perfecto. Y ¿sabes? A veces no quisiera caer en este juego y darle foco a todo esto, pero muchas veces es difícil callar y soportar tanta injusticia”.

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En medio de la controversia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ya puso en marcha las acciones correspondientes para verificar lo ocurrido. El director de la entidad, coronel Daniel Gutiérrez, se refirió al caso ante la prensa y confirmó que la entidad activó un proceso investigativo dirigido al ministro de Justicia.

No podemos tener aquí internos privilegiados de ningún sentido, con lujos, con privilegios y demás. Y por eso, a raíz de esas denuncias que sacaron medios de comunicación, ya hicimos un informe dirigido al señor ministro de Justicia, donde también estamos trabajando con la Policía Nacional para poder determinar una decisión frente a esto”, dijo Gutiérrez, director del Inpec.

Mientras tanto, las indagaciones continúan su curso para establecer si hubo irregularidades dentro del centro de reclusión.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué está en la cárcel Epa Colombia en 2026?
Daneidy Barrera cumple una condena de 5 años y 3 meses (63 meses) por vandalizar una estación de TransMilenio en 2019. Fue hallada culpable de daño en bien ajeno e instigación a delinquir con fines terroristas.
¿Qué lujos le encontraron a Epa Colombia según las denuncias?
Informes de prensa señalan que tendría acceso a cinco teléfonos celulares y un vehículo Mini Cooper estacionado dentro de la Escuela de Carabineros donde permanece recluida.
¿Qué medidas tomará el INPEC sobre los privilegios de Epa Colombia?
El director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, envió un informe al Ministerio de Justicia y trabaja con la Policía Nacional para determinar si hubo irregularidades y aplicar las sanciones correspondientes.

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