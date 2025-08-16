El angustioso clamor del papá de Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá: “devuélvanosla, es una niña muy indefensa”

El padre de Valeria Afanador, Manuel Afanador, se pronunció públicamente sobre la desaparición de su hija de 10 años, reportada desde el martes 12 de agosto en el Gimnasio Campestre Los Laureles, en la vereda Canelón de Cajicá, Cundinamarca.
“Si alguien tiene a Valeria, por favor devuélvanosla. Valeria es una niña pequeña, indefensa, de mucho amor; extraña a sus papás, a sus hermanitos. Entonces yo pido el favor que, si hay alguien, no sé si esto sea verdad o no; si hay alguien que tenga la niña, le pido por favor con el corazón en la mano, devuélvanosla, porque ella necesita atenciones especiales y es una niña muy indefensa”, declaró el padre, visiblemente afectado, ante medios de comunicación.