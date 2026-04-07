“Me parece delirante”: fiscal general rechaza teoría de Petro sobre “pactos” para evitar extradición de “Papá Pitufo”

La fiscal Luz Adriana Camargo, en diálogo con 6AMW, respondió hoy a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre los supuestos “pactos” en el ente acusador para supuestamente no traer en extradición a Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’.
“Discúlpeme la expresión, pero esto es delirante. Nosotros no somos quienes traemos a las personas extraditadas”, dijo la jefa de la Fiscalía en diálogo con la emisora en la mañana de este martes.
Camargo explicó que, cuando se realiza una solicitud de extradición —trámite que adelanta el Gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores—, lo que se hace es pedir a otro Estado que verifique las condiciones necesarias para concederla.
Recordó además que Diego Marín Buitrago tiene dos solicitudes de extradición: una en España, país del que salió, y otra en Portugal, donde ya fue autorizada, lo que implica que ese Estado aceptó su entrega.