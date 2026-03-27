Paloma Valencia abre la puerta a “petristas arrepentidos” en su campaña y lanza guiño a Alejandro Gaviria

No cesan los comentarios ni las especulaciones tras la sorpresiva fotografía que se conoció esta semana, en la que aparecen Juan Daniel Oviedo –fórmula vicepresidencial de la senadora Paloma Valencia–, y el exministro Alejandro Gaviria. En medio de la avalancha de conjeturas, la aspirante del Centro Democrático se refirió a la imagen.
La fotografía, conocida previo a la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo y en momentos en los que Gaviria aún define sus apoyos, fue divulgada por María Isabel Nieto, directora de campaña de Oviedo, quien destacó: “Hay afinidades que no se explican, se sienten”.
“En la manera de pensar, en la forma de mirar el país, en el respeto por la gente (...) Ahí, con inteligencia y sin estridencias, yo veo a Alejandro Gaviria y a Juan Daniel Oviedo juntos y conecto”, manifestó Nieto.
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