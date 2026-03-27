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Paloma Valencia abre la puerta a “petristas arrepentidos” en su campaña y lanza guiño a Alejandro Gaviria

Una foto entre Juan Daniel Oviedo y Alejandro Gaviria desató especulaciones políticas en plena campaña presidencial. Valencia se refirió a la imagen e instó a “caminar juntos”.

  • La imagen, divulgada por María Isabel Nieto, directora de campaña de Oviedo, se conoce en momentos en los que Gaviria aún define sus apoyos. FOTO: REDES SOCIALES-COLPRENSA
    La imagen, divulgada por María Isabel Nieto, directora de campaña de Oviedo, se conoce en momentos en los que Gaviria aún define sus apoyos. FOTO: REDES SOCIALES-COLPRENSA
hace 38 minutos
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No cesan los comentarios ni las especulaciones tras la sorpresiva fotografía que se conoció esta semana, en la que aparecen Juan Daniel Oviedo –fórmula vicepresidencial de la senadora Paloma Valencia–, y el exministro Alejandro Gaviria. En medio de la avalancha de conjeturas, la aspirante del Centro Democrático se refirió a la imagen.

La fotografía, conocida previo a la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo y en momentos en los que Gaviria aún define sus apoyos, fue divulgada por María Isabel Nieto, directora de campaña de Oviedo, quien destacó: “Hay afinidades que no se explican, se sienten”.

“En la manera de pensar, en la forma de mirar el país, en el respeto por la gente (...) Ahí, con inteligencia y sin estridencias, yo veo a Alejandro Gaviria y a Juan Daniel Oviedo juntos y conecto”, manifestó Nieto.

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Frente a ello, la candidata presidencial afirmó de forma categórica que, “como todos los petristas arrepentidos de este país, bienvenidos todos los colombianos (...) esta es la campaña donde lo que queremos es sumar a los colombianos para que podamos construir una Colombia más grande”.

En esa línea, Valencia instó a construir una “Colombia grande”, en la que primen valores como la equidad y la justicia social. “Lo podemos hacer si somos capaces de aprender a caminar juntos (...) las heridas, la violencia y todo lo que está pasando en el país ha logrado que todos nos sintamos divididos y aparte, sin posibilidades de construir hacia adelante”.

Según la congresista, el futuro de Colombia “es como una hoja en blanco”, por lo que lanzó una invitación a los colombianos a escribir una nueva realidad, “porque sí se puede”.

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“Voy a derrotar a Paloma”

En paralelo, ante los rumores sobre una eventual unión entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, el abogado respondió y le cerró la puerta a una alianza antes de primera vuelta.

Uno de los que ha encabezado la propuesta de una alianza ha sido el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien a través de sus redes sociales y en una entrevista recientemente dada a Vicky Dávila dejó en el aire la idea de una unión entre la candidata del Centro Democrático y el abogado avalado por firmas.

Sin embargo, De la Espriella descartó en una entrevista con Noticias RCN la posibilidad de una unión con la congresista caucana. “Voy a ir a primera vuelta, voy a derrotar a Paloma y pasaré a segunda vuelta con Iván Cepeda”, expresó el candidato, agregando que “lo importante aquí es que Iván Cepeda no tiene cómo ganar en primera vuelta”.

Abelardo enfatizó en que no es posible la unión porque Paloma no puede retirarse de la contienda, pues aseguró que, al ella haber ido a una consulta, está obligada a ir a primera vuelta. “Hay que dejar el drama; esa es la democracia. Aquí nadie está peleando, Paloma no es mi enemiga, Paloma es una competidora mía”, subrayó.

En la misma entrevista, De la Espriella se refirió a su relación con el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe. “Lo quiero y lo aprecio mucho”, aludió el abogado, que se autodefinió como un “hijo rebelde”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo es la primera vuelta presidencial en Colombia en 2026?
La primera vuelta presidencial está programada para el domingo 31 de mayo de 2026. En esta jornada se definirá si hay un ganador inmediato o si los dos candidatos más votados pasan a una segunda vuelta.
¿Juan Daniel Oviedo es la fórmula vicepresidencial de quién?
Juan Daniel Oviedo es la fórmula vicepresidencial de la senadora y candidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia, en la contienda electoral de 2026.
¿Por qué Abelardo de la Espriella no se une a Paloma Valencia?
De la Espriella argumentó que, por ley, Valencia debe ir a primera vuelta tras ganar una consulta. Además, afirmó que su objetivo es competir directamente para pasar a segunda vuelta junto a Iván Cepeda, descartando unirse al uribismo en esta etapa.

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