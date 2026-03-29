x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Va a viajar esta Semana Santa? Estas serían las 10 ciudades con los hoteles más llenos

Cartagena lidera con 81,16% la ocupación hotelera en Semana Santa 2026, mientras Colombia proyecta promedio de 58,9% y más de 15 millones de viajeros.

  • Alta movilización de viajeros impulsará el turismo y la economía en Colombia durante la temporada. FOTO MANUEL SALDARRIAGA.
    Alta movilización de viajeros impulsará el turismo y la economía en Colombia durante la temporada. FOTO MANUEL SALDARRIAGA.
  • Medellín proyecta ocupación moderada en Semana Santa 2026. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Medellín proyecta ocupación moderada en Semana Santa 2026. FOTO CAMILO SUÁREZ
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 1 hora
bookmark

Millones de personas alistan sus maletas para viajar en esta Semana Santa. Cartagena y Santa Marta siguen proyectando los hoteles más llenos de Colombia. Medellín por su parte espera consolidar una ocupación hotelera por encima del 62% y recibir del turismo unos 41 millones de dólares esta semana.

Las proyecciones de Cotelco para la Semana Santa de 2026 ubican a Cartagena como el principal destino turístico del país, con una ocupación estimada del 81,16%, consolidándose como líder del ranking nacional.

Le siguen Santa Marta, con 76,61%, y San Andrés, que alcanzaría el 75,96%, destacándose además por uno de los mayores crecimientos frente a 2025, con un aumento de 10 puntos porcentuales.

Entérese: Precios de tiquetes aéreos subieron 14% en los últimos días en Colombia, tras crisis en Medio Oriente

En cuarto lugar aparece Villavicencio con 68,41%, mientras que Pereira cierra el grupo de las cinco principales ciudades con 67,99%, impulsada por un crecimiento significativo de 6,7 puntos porcentuales.

Estas cinco ciudades concentran los mayores niveles de demanda turística en el país para esta temporada, reflejando una recuperación heterogénea del sector.

El listado de las diez ciudades con mayor ocupación proyectada lo completan Manizales con 63,32%, Ibagué con 62,99% y Medellín con 62,69%.

Más abajo se ubican Armenia con 60,13% y Yopal con 58,83%, cerrando el grupo de destinos con mejores indicadores para la temporada.

A nivel general, Colombia proyecta una ocupación promedio del 58,9%, superior a la de 2025, aunque aún por debajo de los niveles registrados en 2022.

¿Qué tendencias muestra el turismo en Semana Santa?

El informe de Cotelco evidencia una recuperación moderada del sector turístico, con comportamientos diferenciados por región.

Mientras destinos como San Andrés, Barranquilla y el Eje Cafetero presentan crecimientos acelerados, ciudades principales como Bogotá y Medellín muestran una tendencia más estable.

La asociación también advirtió sobre la necesidad de combatir la informalidad en el sector y fortalecer la promoción turística mediante la articulación entre el sector público y privado.

Además, recomendó implementar medidas logísticas para mejorar la movilidad, especialmente en transporte terrestre, ante el alto flujo de viajeros.

¿Qué se espera para Medellín en esta temporada?

En el caso de Medellín, se proyecta una ocupación hotelera del 62,69% durante la Semana Santa de 2026, lo que representa un crecimiento moderado de 0,7 puntos porcentuales frente al 61,99% registrado en 2025.

El comportamiento de la ciudad en los últimos años muestra una tendencia de ajuste tras niveles más altos en 2022, cuando alcanzó 77,46%, seguido de 65,23% en 2023 y 62,27% en 2024.

Aunque la capital antioqueña mantiene su posición como uno de los principales destinos turísticos, su ritmo de crecimiento es menor frente a otras ciudades que registran incrementos de doble dígito.

Medellín recibirá más de 900.000 viajeros

Las autoridades estiman que más de 15 millones de personas se desplazarán en el país durante la Semana Santa, lo que dinamizará sectores como hotelería, transporte y comercio.

Medellín proyecta ocupación moderada en Semana Santa 2026. FOTO CAMILO SUÁREZ
Medellín proyecta ocupación moderada en Semana Santa 2026. FOTO CAMILO SUÁREZ

En transporte terrestre, se prevé la movilización de más de 10 millones de viajeros por carretera y más de 4 millones desde terminales, con cerca de 336.000 vehículos intermunicipales en operación.

Para Medellín, el Sistema de Inteligencia Turística proyecta la llegada de entre 51.000 y 56.000 pasajeros por vía aérea a través del aeropuerto José María Córdova, de los cuales el 54% serían visitantes nacionales y extranjeros no residentes.

En cuanto al transporte terrestre, se estima el ingreso de más de 900.000 viajeros a las terminales Norte y Sur, así como la salida de 37.000 vehículos hacia otras regiones y la llegada de 30.000 a la ciudad.

Este flujo confirma el papel de Medellín como un nodo clave del turismo en Colombia, pese a su crecimiento moderado en ocupación hotelera.

Le puede gustar: No solo será en Medellín: levantan el pico y placa en los 10 municipios del Valle de Aburrá durante Semana Santa

Temas recomendados

Economía
Sectores económicos
Semana santa
Turismo
Turismo
hoteles
Ocupación hotelera
Colombia
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida