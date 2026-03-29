¿Va a viajar esta Semana Santa? Estas serían las 10 ciudades con los hoteles más llenos

Millones de personas alistan sus maletas para viajar en esta Semana Santa. Cartagena y Santa Marta siguen proyectando los hoteles más llenos de Colombia. Medellín por su parte espera consolidar una ocupación hotelera por encima del 62% y recibir del turismo unos 41 millones de dólares esta semana.

Las proyecciones de Cotelco para la Semana Santa de 2026 ubican a Cartagena como el principal destino turístico del país, con una ocupación estimada del 81,16%, consolidándose como líder del ranking nacional.

Le siguen Santa Marta, con 76,61%, y San Andrés, que alcanzaría el 75,96%, destacándose además por uno de los mayores crecimientos frente a 2025, con un aumento de 10 puntos porcentuales.

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En cuarto lugar aparece Villavicencio con 68,41%, mientras que Pereira cierra el grupo de las cinco principales ciudades con 67,99%, impulsada por un crecimiento significativo de 6,7 puntos porcentuales.

Estas cinco ciudades concentran los mayores niveles de demanda turística en el país para esta temporada, reflejando una recuperación heterogénea del sector.

El listado de las diez ciudades con mayor ocupación proyectada lo completan Manizales con 63,32%, Ibagué con 62,99% y Medellín con 62,69%.

Más abajo se ubican Armenia con 60,13% y Yopal con 58,83%, cerrando el grupo de destinos con mejores indicadores para la temporada.

A nivel general, Colombia proyecta una ocupación promedio del 58,9%, superior a la de 2025, aunque aún por debajo de los niveles registrados en 2022.