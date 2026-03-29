“No soy delincuente”, Rusinque tras la publicación de su hoja de vida para volver a la SIC

Cielo Rusinque, exsuperintendente de Industria y Comercio, reaccionó públicamente luego de que el Gobierno Nacional volviera a publicar su hoja de vida para volver al cargo. Eso, tras la nulidad de su nombramiento por parte del Consejo de Estado.
A través de un video publicado en la noche de este 29 de marzo, la exfuncionaria rechazó las acusaciones en su contra y defendió su actuación. “No soy ninguna delincuente, no he cometido ningún ilícito ni he actuado nunca por fuera del marco legal”, afirmó.
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Rusinque sostuvo que el fallo no evidencia irregularidades en su conducta ni en las decisiones del Ejecutivo. Por el contrario, planteó que la decisión responde a una persecución política y a una supuesta instrumentalización de la justicia.