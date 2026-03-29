“No soy delincuente”, Rusinque tras la publicación de su hoja de vida para volver a la SIC

Cielo Rusinque, exsuperintendente de Industria y Comercio, reaccionó públicamente luego de que el Gobierno Nacional volviera a publicar su hoja de vida para volver al cargo. Eso, tras la nulidad de su nombramiento por parte del Consejo de Estado. A través de un video publicado en la noche de este 29 de marzo, la exfuncionaria rechazó las acusaciones en su contra y defendió su actuación. “No soy ninguna delincuente, no he cometido ningún ilícito ni he actuado nunca por fuera del marco legal”, afirmó. Le puede gustar: Rusinque abre proceso a firmas del escándalo del Parque de las Aguas Rusinque sostuvo que el fallo no evidencia irregularidades en su conducta ni en las decisiones del Ejecutivo. Por el contrario, planteó que la decisión responde a una persecución política y a una supuesta instrumentalización de la justicia.

¿Hubo cambios en los requisitos para el cargo?

Uno de los puntos más controvertidos ha sido la modificación de los requisitos para ocupar el cargo. Frente a esto, Rusinque negó que el Gobierno haya ajustado las condiciones para favorecer su eventual regreso. Según explicó, el decreto que modifica los criterios fue expedido antes de conocerse la decisión del Consejo de Estado. En ese sentido, descartó que se trate de una maniobra para evadir el fallo judicial.

Además, indicó que la norma no redujo exigencias, sino que actualizó los perfiles requeridos y mantuvo los criterios de experiencia. También precisó que estos cambios no aplican únicamente a la Superintendencia de Industria y Comercio, sino a otras entidades similares.

¿Qué cuestionamientos hizo al fallo del Consejo de Estado?

En su intervención, la exsuperintendente cuestionó el alcance de la decisión judicial, al considerar que desconoció su formación académica y trayectoria profesional.

Rusinque aseguró que su experiencia como docente investigadora, así como sus estudios de maestría en derecho constitucional y ciencia política, no fueron valorados adecuadamente. A su juicio, esto pone en entredicho el carácter técnico del fallo. También reiteró que el Gobierno actuó dentro del marco legal. Explicó que presentó su renuncia tras la decisión judicial, la cual fue aceptada por el presidente, pero subrayó que actualmente existe un nuevo decreto bajo el cual cumpliría los requisitos exigidos.

¿Por qué podría volver al cargo?