En vivo | Un segundo tiempo parejo entre Pasto y Nacional: el marcador sigue 1-1. Vea los goles

Atlético Nacional afronta un duelo clave frente a Deportivo Pasto, en un partido que se disputa en el estadio La Libertad, con transmisión de Win Sports+, y en el que tiene en juego no solo el liderato, sino también la clasificación anticipada a los playoffs de la Liga BetPlay-I.

Ambos equipos llegan igualados con 27 puntos, ocupando las dos primeras posiciones del torneo, aunque el conjunto verdolaga cuenta con un partido menos. Esto le da un matiz aún más atractivo al encuentro, pues quien logre la victoria alcanzará las 30 unidades y asegurará su presencia en la siguiente fase del campeonato.

El historial reciente favorece ampliamente al equipo antioqueño. Nacional acumula nueve visitas consecutivas sin perder en Pasto y suma 16 partidos sin caer ante el conjunto nariñense. La última derrota frente a este rival se remonta a marzo de 2019, lo que significa que ya son siete años de dominio verde en este enfrentamiento.

El técnico Diego Arias eligió el siguiente equipo como inicialista: Harlem Castillo; Andrés Román, Néider Parra, César Haydar, Milton Casco; Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona; Andrés Sarmiento, Eduard Bello y Alfredo Morelos.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido: