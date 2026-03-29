Prográmese: así se definen los últimos cupos a Norteamérica 2026, ¿qué días y a qué horas?

Aún restan por definir seis cupos para completar las 48 selecciones que disputarán el Mundial Norteamérica 2026. Cuatro de los seleccionados que entrarán al torneo, que inicia el próximo 11 de junio, serán europeos, mientras que los dos restantes pueden ser de África, Asia, Centroamérica y el Caribe o Suramérica.

Este martes, los futboleros se darán un banquete con los partidos de los repechajes europeo e internacional, que se disputarán desde pasado el mediodía en Colombia hasta bien entrada la noche.

Italia tiene la presión en Europa

El banquete futbolero empezará en Bosnia y Herzegovina desde la 1:45 p.m. (hora colombiana). A esa hora está programado que comiencen todos los encuentros de la repesca europea, que se disputará en varias latitudes del Viejo Continente. Sin embargo, el duelo más “atractivo” es el que protagonizarán Bosnia e Italia en el estadio Bilino Polje de Zenica. En el encuentro se miden dos selecciones que llevan 12 años sin clasificar a un Mundial. La última vez que ambos equipos fueron al torneo fue en Brasil 2014.

En esa oportunidad, los bosnios, que tenían como figura al delantero Edin Džeko, aún vigente en su selección, terminaron en la tercera posición del Grupo F, donde estaba la Argentina de Lionel Messi, que a la postre resultó subcampeona del torneo. En territorio brasileño, Bosnia consiguió una victoria 3-1 frente a Irán en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador, Bahía.

Aquella vez anotaron Džeko, Pjanić y Vršajević por los bosnios. El descuento lo marcó Ghoochannejhad. Los italianos, por su parte, también quedaron eliminados en la primera ronda tras terminar terceros en el Grupo D, ganado por la Selección de Costa Rica del colombiano Jorge Luis Pinto, que se quedó con el primer lugar en una zona donde también estaban Uruguay (segundo) e Inglaterra.

Aquella vez, la Nazionale solo ganó un partido. Fue contra Inglaterra. Los goles los marcaron Claudio Marchisio y Mario Balotelli. El arquero de la Selección era Gianluigi Buffon, ahora miembro del cuerpo técnico que encabeza el exvolante Gennaro Gattuso, quien busca volver a llevar a Italia a un Mundial tras los intentos fallidos rumbo a Rusia 2018 y Catar 2022.

Los otros encuentros atractivos de la jornada del martes serán Kosovo (que busca su primer Mundial) y Turquía, que pretende regresar después de 24 años a una Copa del Mundo —la última vez fue en Corea-Japón 2002—; así como el duelo entre Suecia y Polonia (los primeros no van desde 2018 y los segundos estuvieron en Catar). El encuentro que cierra la jornada en Europa lo protagonizarán República Checa, que lleva 20 años sin jugar un Mundial, y la selección de Dinamarca, que estuvo en Catar 2022.

¿Quién será rival de Colombia?

Colombia aún no conoce a uno de los integrantes de su grupo mundialista. El cuarto equipo saldrá del ganador del duelo Congo-Irak, que se jugará en Guadalajara, México, desde las 4:00 p.m., mientras que el encuentro Irak-Bolivia está programado para las 10:00 p.m. en Monterrey.