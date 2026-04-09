“No hablo con él”: Paloma Valencia descarta alianza con Abelardo de la Espriella para primera vuelta

A menos de tres meses de las elecciones presidenciales, los candidatos se mueven con cautela para evitar pasos en falso. Pocos están dispuestos a destapar sus cartas en materia de alianzas. En ese escenario, la senadora Paloma Valencia se refirió a la posibilidad de un acercamiento con el también candidato de derecha, Abelardo de la Espriella y fue enfática en descartar, por ahora, cualquier acuerdo.

“No, yo no creo que alianza para primera vuelta vaya a haber”, aseguró en diálogo con Caracol Radio, dejando claro que cada campaña seguirá su propio camino en esta etapa inicial.

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La candidata del Centro Democrático explicó que, en su caso, existen además restricciones legales que condicionan cualquier movimiento político. “Yo personalmente tengo una restricción legal. Cuando usted participa en una consulta tiene que ir a primera vuelta”, señaló. A esto sumó su lectura sobre el otro aspirante: “Yo evidentemente no creo que el doctor De la Espriella, que tiene una campaña tan organizada, esté pensando en venirse a adherir a la mía”.

Para Valencia, el panorama es claro en el corto plazo: “Creo que aquí vamos a ir todos a primera vuelta”, insistió, en línea con la idea de una competencia fragmentada antes de eventuales acuerdos posteriores.

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También negó cualquier tipo de acercamiento o diálogo con el abogado. “No hay ninguna relación. Yo no hablo con él, pero es que no hemos hablado ni antes, ni después, ni durante. Aquí lo que hay es cada quien en su legítima campaña”, afirmó.

Finalmente, puso sobre la mesa la dificultad de trasladar votos de una candidatura a otra como si se tratara de estructuras mecánicas. “Yo no creo que en mi electorado uno le diga: ‘váyanse todos para donde De la Espriella’ y todo el mundo salga corriendo. Y lo mismo creo que pasaría para allá si les dicen: ‘váyanse para donde Paloma’. La política tiene el problema de que la gente no son fichas en una bolsita”, concluyó.