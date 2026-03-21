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Paloma logra voltear apoyos de Abelardo en partidos tradicionales y otros secretos en De Buena Fuente

Entérese también de cómo el nuevo ministro de Justicia estaría reacio a establecer puentes con las altas cortes y de cómo el grupo de los liberales de Envigado se unió a la candidatura de Paloma Valencia

  • El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo, Paloma Valencia y el dirigente liberal Héctor Londoño FOTO: Colprensa/Cortesía/Redes sociales
    El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo, Paloma Valencia y el dirigente liberal Héctor Londoño FOTO: Colprensa/Cortesía/Redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
22 de marzo de 2026
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La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia no solo viene subiendo en las encuestas sino también en los apoyos de partidos políticos con estructura y presencia regional.

Según conoció este diario, tras los resultados de las elecciones legislativas, hay un nuevo pulso al interior de Cambio Radical porque una buena parte de los congresistas electos y de la bancada actual se inclina por ella. Pero otros líderes de la colectividad como el clan Char o el senador Carlos Fernando Motoa estaba jugado por Abelardo de la Espriella.

Algo parecido estaría sucediendo en el Partido Conservador. “Fincho” Cepeda, directivo de los conservadores, se estaría inclinando más por la líder uribista.

Tanto Cambio Radical como el Partido Conservador tienen estructura política en todo el país y podrían sumarle votos a Paloma que no serían del espectro del voto de opinión.

Lea también: ¿Quién gana en segunda vuelta? Solo Paloma Valencia tendría empate técnico con Iván Cepeda, según nueva encuesta

¿MinJusticia, alejado de las altas cortes?

En voz baja, varios magistrados de las altas cortes dicen que el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, no ha estado tan activo en querer establecer puentes con ellos.

Según fuentes consultadas por este diario, Cuervo no vería como prioridad acercarse a los presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, y eso ha generado molestia.

Para esta altura del mandato del presidente Gustavo Petro, la relación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial está deteriorada. Entre otras cosas, porque el jefe de Estado ha tenido comentarios desobligantes para magistrados y también porque el petrismo interpreta que cualquier decisión que tome un alto tribunal debe ser a favor de un proyecto del Gobierno y no en contra.

El liberalismo de Envigado se unió a Paloma

No dejan de alinearse los grupos políticos de Antioquia de cara a los apoyos en la primera vuelta presidencial. Aunque antes de las consultas interpartidistas del 8 de marzo muchos se adelantaron y tomaron partido por Abelardo de la Espriella (como pasó con Creemos y el grupo del Centro Democrático de Bello), los 3,2 millones de votos —dentro de la Gran Consulta que sumó más de 5,8 millones de apoyos en total— de Paloma Valencia reacomodaron las fuerzas.

Ya se le unieron no solo líderes de su partido que se habían ido con De la Espriella, sino políticos del Partido de La U. Esta semana se sumó el liberalismo de Envigado, uno de los ganadores de las elecciones legislativas tras lograr curules en Cámara y Senado. “Paloma será nuestra primera mujer presidenta. Liberales con Paloma”, escribió el exalcalde Braulio Espinosa anexando una foto junto al jefe de ese grupo político, Héctor Londoño.

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