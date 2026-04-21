“Un demócrata no escoge a sus contradictores”: Paloma critica a Cepeda por querer excluir de los debates a candidatos de centro

Después de tantos meses marcados por su nula participación en debates públicos, Iván Cepeda retó a Paloma Valencia y a Abelardo de La Espriella a un debate presidencial. Sin embargo, lo hizo con varias restricciones de forma y fondo. Entre ellos, destaca la exclusión de los dos candidatos representativos del centro.
“Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social”, dijo Cepeda en su discurso.
Ante eso, la candidata del Centro Democrático manifestó su molestia: “Un demócrata no escoge a sus contradictores. Los enfrenta a todos”, dijo, señalando que una de sus condiciones configura un grave error democrático: el hecho de excluir a figuras como Sergio Fajardo y Claudia López.