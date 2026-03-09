Hermano de reconocido cantante de música parrandera murió en Antioquia tras mordedura de serpiente

De acuerdo con información preliminar, Grisales Hoyos fue mordido en dos ocasiones por una serpiente mapaná, una de las especies más letales del país con un veneno que actúa de manera inmediata. Las personas que se encontraban en el lugar de los hechos lo auxiliaron. Después, llegó una ambulancia en la que lo trasladaron al hospital de Amalfi y de allí lo remitieron a Medellín. En camino a la capital antioqueña falleció.

La víctima era el hermano del distinguido cantante de música parrandera Horacio Grisales, más conocido en el mundo artístico como 'El Boquiabierto' , quien tiene en su repertorio canciones como De Santa Elena o El Calavera.

Producto de la mordedura de una serpiente, toda una familia está de luto. Hugo de Jesús Grisales Hoyos, un campesino de 63 años de edad, falleció el pasado viernes 6 de marzo tras ser atacado por un reptil mientras realizaba labores de campo en la vereda San Miguel, zona rural del municipio de Amalfi en el Nordeste antioqueño.

El hecho ha generado angustia y tristeza no solo en la familia de este campesino, sino también en toda la comunidad de amalfitanos, quienes distinguían a la víctima como un hombre servicial y muy trabajador.

A través de sus redes sociales, su hermano y cantante Horacio Grisales le dio un último adiós diciendo: "Tu luz nunca se apagará, vivirás por siempre en mi corazón hermano".

Las exequias de Hugo Grisales tuvieron lugar en la Funeraria Inversiones y Planes de la Paz el domingo 8 de marzo a las 10:00 a.m. en la ciudad de Medellín; una partida pronta e inesperada que tiene consternados a cientos.

Datos sobre accidentes provocados por mordeduras de serpiente

Van apenas poco más de dos meses de este año y, según el Instituto Nacional de la Salud, se han registrado más de 400 accidentes ofídicos en el país. Un accidente ofídico es una lesión, envenenamiento o emponzoñamiento producido por la mordedura de una serpiente.

En 2025 en Colombia, hubo 5.374 accidentes de este tipo y 38 fallecimientos, cifras que generan una alta preocupación en las personas que habitan zonas rurales, y más, teniendo en cuenta la actual temporada de lluvias que podría dar pie a múltiples apariciones de serpientes.

Antioquia es uno de los departamentos donde se presentan más casos por mordeduras de serpientes; solo el año pasado reportó 622.