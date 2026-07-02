18 años de la Operación Jaque: así fueron los 22 minutos de la jugada de ajedrez contra las Farc

Este jueves se cumplen 18 años de la Operación Jaque, una misión que desafió las leyes de la guerra convencional para arrebatarle a la selva quince vidas sin disparar un solo proyectil. En apenas 22 minutos, la inteligencia militar el 2 de julio de 2008 logró lo que parecía imposible: liberar a Íngrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y once uniformados que languidecían encadenados en el corazón del Guaviare a manos de las antiguas Farc. Para esos años, bajo el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el panorama para los llamados “canjeables” era una pesadilla de desnutrición, enfermedades y cadenas al cuello. Lea también: JEP confirmó sanción contra siete exjefes de las Farc por secuestro y homicidio Los quince secuestrados se encontraban en poder de los guerrilleros Gerardo Aguilar Ramírez, alias César, identificado como el comandante responsable de los cautivos. A su lado, alias Enrique Gafas junto con César, responsable directo de vigilar a los secuestrados. Ambos cabecillas fueron engañados por la inteligencia militar bajo la premisa de que trasladarían a los rehenes para reunirlos con Alfonso Cano, quien había asumido el liderazgo de las Farc tras la muerte de Manuel Marulanda Vélez. La orden de ese grupo armado era implacable. Ante cualquier intento de rescate, los secuestrados debían ser ejecutados de inmediato. Esta sentencia de muerte convirtió la opción de un asalto armado en un riesgo inaceptable para el Estado colombiano. No se pierda: Exsecuestrado por Farc volvió a montarse en helicóptero de Operación Jaque que lo trajo a la libertad

El paso a paso de la Operación Jaque

La luz al final del túnel comenzó a brillar en 2007, tras la heroica fuga del subintendente Jhon Frank Pinchao. Sus testimonios fueron la brújula que permitió a la inteligencia militar reconstruir las rutas de la guerrilla, sus métodos de comunicación y, finalmente, la ubicación aproximada del grupo de rehenes más valioso para la insurgencia. Bajo el mando estratégico de Álvaro Uribe y el ministro Santos, nació un plan audaz: crear una organización humanitaria ficticia. Durante semanas, comandos de élite no solo entrenaron tácticas de combate, sino que se sumergieron en clases de actuación, lenguaje corporal y modismos internacionales para personificar a cooperantes extranjeros ante los ojos de guerrilleros veteranos. El objetivo del engaño era Gerardo Aguilar Ramírez, alias César. Se le hizo creer que los secuestrados serían trasladados, por un equipo humanitario, para una reunión de alto nivel con Alfonso Cano, el entonces nuevo líder de las Farc. Le puede interesar: A 17 años de la “Operación Jaque”: detalles y controversias de este histórico hecho El plan era tan minucioso que incluía más de quince medidas de mitigación del riesgo para cubrir cualquier escenario imprevisto. La mañana del 2 de julio de 2008, el helicóptero “Libertad Uno” aterrizó en la espesura del Guaviare. Los militares infiltrados, manteniendo su fachada hasta el último segundo, convencieron a alias César y alias Enrique Gafas de subir a la aeronave con los quince cautivos. La tensión dentro del Mi-17 era protagonista. Los secuestrados, ignorantes de que se trataba de un rescate, miraban con recelo a sus supuestos protectores internacionales.

Helicóptero usado en Operación Jaque. Foto: Cortesía Ejército nacional.

Solo cuando el helicóptero alcanzó la altura de seguridad, los comandos inmovilizaron a los jefes guerrilleros. Fue entonces cuando un oficial pronunció las palabras que detuvieron el tiempo: “Somos el Ejército Nacional. Están libres”. Lea también: Una masacre y un líder social asesinado cada 2 días: la crisis de orden público que heredará el nuevo Gobierno El impacto de la Operación Jaque fue demoledor. Las Farc perdieron sus principales rehenes, incluyendo a Íngrid Betancourt, secuestrada desde 2002, y a los contratistas estadounidenses Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves, cautivos desde 2003. También regresaron a casa hombres como el capitán Juan Carlos Bermeo y el entonces subteniente Raimundo Malagón, quienes llevaban más de una década en la selva. Aunque con los años surgieron controversias sobre el uso de emblemas o contactos previos, la Operación Jaque permanece como el máximo ejemplo de inteligencia estratégica. En su momento, el entonces comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy León Padilla, resumió el éxito de la misión señalando que la historia institucional registraba la incidencia de tres operaciones clave en el resultado de la Operación Jaque. No se pierda: Lo que sigue después del reintegro del coronel Esparza, líder de Operación Jaque Explicó que la primera de ellas fue la Operación Tifón, realizada el 28 de abril de 2007, la cual permitió el escape y posterior liberación del subintendente John Frank Pinchao, cuyo testimonio resultó determinante para reconstruir información sobre las dinámicas del cautiverio. La segunda correspondió a la Operación Fénix, ejecutada el 1 de marzo de 2008, cuando fue dado de baja en combate el miembro del secretariado y principal mando operativo de las Farc, Luis Édgar Devia Silva, conocido por su alias de Raúl Reyes. La acción militar tuvo lugar en un campamento ubicado en territorio ecuatoriano. Según el oficial, esta acción contó con un aporte de inteligencia de alto valor por parte de la Policía y con una demostración de gran pericia por parte de los pilotos de la Fuerza Aérea. La tercera fue la Operación Elipse, desarrollada en febrero de 2008, que permitió ubicar y observar a ciudadanos estadounidenses en poder de las Farc mientras se encontraban en el río Apaporis, en el suroriente del país.

El listado de las personas liberadas en la Operación Jaque