Con falsas ofertas de hasta $40 millones: así terminan jóvenes en la guerra de Ucrania

En barrios vulnerables del oriente de Cali, una promesa de dinero fácil se está convirtiendo en una ruta directa hacia la guerra. Bajo la fachada de ofertas laborales con sueldos que alcanzan los 10.000 dólares mensuales, cerca de 40 millones de pesos, redes de reclutamiento están captando a jóvenes para enviarlos a combates en el exterior, especialmente a escenarios como el conflicto entre Rusia y Ucrania. El esquema se apoya en la falta de oportunidades educativas y laborales en varias comunas de la ciudad y en otras zonas del suroccidente del país. Allí, reclutadores identifican a jóvenes dispuestos a asumir riesgos a cambio de mejorar sus condiciones de vida. Les ofrecen supuestos contratos en seguridad o servicios especializados, pero en la práctica terminan integrando filas como combatientes en guerras ajenas.

“Mi recomendación en estos momentos es que no vayan a pelear en guerras internacionales porque está muy complicado, está demasiado difícil (...) yo llegué a una ciudad que se llama Ternópil y me presenté en la oficina de incorporaciones. Duré como quince días haciendo el proceso de selección y luego ingresé al batallón 48, brigada 72, donde firmé el contrato (...) luego estuve en el batallón 66, duré algunos meses allí. En esa segunda unidad me mataron muchos compañeros, colombianos y españoles”, contó a El País Jair Gómez, un caleño que se unió a la guerra en Ucrania en 2023. Otros testimonios de quienes han logrado regresar evidencian condiciones extremas, exposición permanente a la muerte y un entorno muy distinto al de las promesas de riqueza rápida. La oferta, en muchos casos, resulta ser una trampa. El fenómeno ya genera preocupación entre las autoridades que advierten cómo estas redes se aprovechan de contextos de vulnerabilidad para nutrir conflictos internacionales. La combinación de precariedad económica y falta de alternativas sigue facilitando el reclutamiento. Lea también: Así son los drones de las disidencias en Antioquia: los traen de China y pueden cargar hasta 25 kilos

La guerra en Ucrania y su conexión con drones en Colombia