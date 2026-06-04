Gobierno sacaría al general Erick Rodríguez del Ejército por hablar de presiones de bandas criminales al electorado

La posible salida de las Fuerzas Militares del general Erick Rodríguez, uno de los oficiales más experimentados del país, generó ruido en las toldas políticas por una supuesta presión indebida de parte del Gobierno Nacional.

Rodríguez se venía desempeñando como subjefe de Operaciones del Comando General de las FF.MM., y hay sospechas de que su posible retiro estaría relacionado con unas declaraciones que dio sobre una presunta estrategia de los grupos armados ilegales para condicionar las votaciones presidenciales en algunas zonas rurales del país.

NOTICIA EN DESARROLLO...