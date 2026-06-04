Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Gobierno sacaría al general Erick Rodríguez del Ejército por hablar de presiones de bandas criminales al electorado

El alto oficial ocupa un cargo directivo en el Comando General de las Fuerzas Militares.

  • El general Erick Rodríguez Aparicio, con más de tres décadas de servicio, es uno de los oficiales de mayor antigüedad en las Fuerzas Militares. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
    El general Erick Rodríguez Aparicio, con más de tres décadas de servicio, es uno de los oficiales de mayor antigüedad en las Fuerzas Militares. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
bookmark

La posible salida de las Fuerzas Militares del general Erick Rodríguez, uno de los oficiales más experimentados del país, generó ruido en las toldas políticas por una supuesta presión indebida de parte del Gobierno Nacional.

Rodríguez se venía desempeñando como subjefe de Operaciones del Comando General de las FF.MM., y hay sospechas de que su posible retiro estaría relacionado con unas declaraciones que dio sobre una presunta estrategia de los grupos armados ilegales para condicionar las votaciones presidenciales en algunas zonas rurales del país.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Temas recomendados

Fuerzas Militares
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos