La Selección ya tiene la bandera del país: así fue la “ceremonia de envío” antes de viajar a Norteamérica 2026 en Bogotá

La pista del aeropuerto Militar de Catam, en Bogotá, fue el último pedazo de suelo colombiano que pisaron los futbolistas de la Selección Colombia antes de iniciar el viaje que los llevará al Mundial. En la tarde del jueves 4 de junio, los 26 jugadores elegidos por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo de Norteamérica dejaron el país.
El destino de ese vuelo no será Guadalajara, ciudad mexicana donde tienen previsto concentrarse antes del debut del 17 de junio contra Uzbekistán en el Estadio Azteca; sino San Diego, ciudad ubicada al sur de California, en Estados Unidos, que tiene paso fronterizo con Tijuana, en territorio manito.