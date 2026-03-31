Hora cero para el nuevo modelo de pasaportes de Petro: alertas y lo que debe saber

Desde mañana 1 de abril entrará en vigencia el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia.
Las expectativas son altas debido a la cantidad de líos que precedieron la implementación del nuevo modelo. Desde el Gobierno Nacional aseguran que la producción quedará en manos únicamente del Estado y eso permitiría acceder al documento de manera más sencilla: “Llega temprano y en solo 15 minutos podrás tener tu pasaporte en mano”, dice la Cancillería.
¿Realmente será así y qué otros interrogantes surgen?