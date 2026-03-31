Hora cero para el nuevo modelo de pasaportes de Petro: alertas y lo que debe saber

Desde mañana 1 de abril entrará en vigencia el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia. Las expectativas son altas debido a la cantidad de líos que precedieron la implementación del nuevo modelo. Desde el Gobierno Nacional aseguran que la producción quedará en manos únicamente del Estado y eso permitiría acceder al documento de manera más sencilla: “Llega temprano y en solo 15 minutos podrás tener tu pasaporte en mano”, dice la Cancillería. ¿Realmente será así y qué otros interrogantes surgen?

¿Quién expedirá los pasaportes?

Aunque la producción de pasaportes quedará 100% en manos del Estado Colombiano, al menos los primeros 196.000 ya se imprimieron en Portugal, no en la Imprenta Nacional de Colombia. El presidente Gustavo Petro ha afirmado en varias ocasiones que “ya hay maquinaria” en Colombia, y dijo que “los producimos. Habrá 50 mil entregados hasta el mes de abril y seguirá, por siempre”. Viviana León, gerente de la Imprenta, le dijo a El Espectador que: “Se pasa de un esquema de tercerización a uno de control directo del Estado, con soporte en cooperación internacional y transferencia tecnológica”.

La idea entonces es que Portugal le transfiera a la Imprenta de Colombia el conocimiento y la tecnología necesarios para que, en un plazo de diez años, pueda desempeñar esa función de manera independiente; es decir, a partir de 2036. Sin embargo, ese es un rango muy amplio. “Las adecuaciones de infraestructura se ejecutan conforme al cronograma del proyecto. Las libretas de pasaportes ya se encuentran previamente fabricadas de acuerdo con el nuevo modelo y han sido aprobadas técnicamente para su uso bajo el esquema público”, dijo León en su cuenta de X.

La gerente de la Imprenta añadió que el modelo cumple con todos los requisitos y estudios técnicos y jurídicos. Ese punto ha sido rebatido, incluso jurídicamente. Sin embargo, EL COLOMBIANO reveló hace unos documentos en primicia que evidencian cómo el presidente Petro habría mentido con la información del polémico nuevo modelo de pasaportes. Un documento del 17 de febrero de este año, firmado por la canciller Rosa Villavicencio, fue enviado al despacho del magistrado Moisés Mazabel, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La comunicación hace parte del expediente de una demanda que examina la legalidad del convenio para producir pasaportes entre Colombia y Portugal. Se trata del proceso originado por el abogado Nicolás Dupont, quien busca tumbar el acuerdo firmado con Portugal, argumentando que el proyecto para la producción y personalización de pasaportes excluyó al sector privado mediante un convenio interadministrativo entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia. La directora León –criticada por los sindicatos debido a su gestión– reconoció por primera vez que Colombia todavía no produce los documentos y que estos sí llegan desde Europa en una serie de videos publicados en X como respuesta a una solicitud del periodista y columnista de este diario Melquisedec Torres. “Las adecuaciones de infraestructura se ejecutan conforme al cronograma del proyecto. Las libretas de pasaportes ya se encuentran previamente fabricadas de acuerdo con el nuevo modelo y han sido aprobadas técnicamente para su uso bajo el esquema público”, dijo y admitió: “En una primera etapa, las libretas se fabricarán inicialmente en Europa en el marco del convenio, mientras que la personalización de los documentos se realizará en la Imprenta Nacional. Este modelo contempla una transferencia de tecnología con el objetivo de que Colombia asuma completamente la fabricación en un plazo de hasta diez años”, afirmó la directora León.

¿Qué líos jurídicos enfrenta el nuevo modelo de pasaportes?

El cambio ha sido tan complicado que ha sacado a tres cancilleres del cargo: Laura Sarabia, Luis Gilberto Murillo y Álvaro Leyva. Actualmente, los problemas para la canciller Rosa Villavicencio vienen desde dos frentes: uno desde la Procuraduría General de la Nación y otro desde una denuncia ciudadana interpuesta por Nicolás Dupont. Entérese: A propósito del nuevo pasaporte colombiano, ¿seguirá sirviendo el actual para viajar? Al respecto, la Cancillería y la Imprenta insisten en que son procesos en etapas iniciales, que no ponen en riesgo la expedición del documento y que no corresponderían a la realidad del nuevo convenio. “Los procesos se encuentran en su fase inicial y en ningún momento constituyen sentencia desfavorable alguna contra el Fondo Rotatorio ni contra las entidades vinculadas al nuevo modelo de pasaportes”, dijo el Ministerio Público en un comunicado.

A pesar de aquella insistencia, las dudas sobre el modelo crecen. En cuanto al proceso de la Procuraduría, todo empezó en octubre, cuando demandó el contrato por 1,3 billones de pesos con el que el Gobierno reorganizó la producción de estos documentos. El organismo sostiene que la Cancillería no siguió las reglas básicas de la contratación pública, porque en lugar de abrir una licitación con varios competidores, optó por contratar directamente a la Imprenta Nacional. Para el ente de control, esa decisión limitó la participación de otros posibles oferentes y pone en duda la transparencia del proceso. ”El ente de control determinará si se omitió la ley que rige para la contratación con organismos internacionales, dado que el valor de los aportes que realiza la Casa de la Moneda de Portugal es inferior al 50 % del valor del convenio”, dijo la entidad en el comunicado. Siga leyendo: Colombia entre los 10 países de Latinoamérica con mayor tasa de rechazo de visa estadounidense El problema se agrava porque, según la Procuraduría, la Imprenta no tenía la capacidad para cumplir por sí sola con el contrato y terminó apoyándose en una entidad extranjera, la Casa de la Moneda de Portugal, lo que en la práctica sería una subcontratación total del servicio.

A esto se suman cuestionamientos por falta de planeación, ausencia de estudios técnicos sólidos y fallas en la publicidad del proceso. En conjunto, estos elementos son la base de la demanda, que busca que la justicia revise si el contrato es válido o si debe anularse.

“El Ministerio Público investigará el supuesto compromiso que se hizo de comprometer vigencias futuras de carácter excepcional que superan el periodo del Gobierno nacional actual (...) La Procuraduría investigará también la presunta falta de disponibilidad presupuestal para otros ítems del convenio y posibles vicios en la junta directiva de la Imprenta Nacional de Colombia”, finalizó la entidad. En cuanto al recurso de Dupont, cuestiona el acuerdo firmado por más de $1,3 billones, que según el organismo, presenta inconsistencias con respecto a su financiación.

¿Debo renovar mi pasaporte?

No será necesario renovar el pasaporte si aún tiene fecha de vigencia. Si usted no tiene pasaporte o debe renovarlo porque ya caducó la fecha, ahí sí tendrá un pasaporte emitido por el nuevo modelo. Desde la Imprenta Nacional aseguran que los cambios son meramente operativos. Además, los tiempos de entrega, costos y puntos de expedición seguirán siendo definidos por la Cancillería, según lo que explicó León.

El cambio también estará en el diseño, pero aquello tampoco invalida los pasaportes ya existentes. Mariposas amarillas que alzan vuelo entre lugares característicos de Colombia, con fondo irisado y detalles autóctonos, así es el nuevo pasaporte colombiano que el presidente Gustavo Petro presentó formalmente el lunes 23 de febrero y que, según afirmó, incorpora tecnología holográfica para reforzar la seguridad. Tras aquella presentación surgieron las dudas, que fueron contestadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las redes sociales. “Puedes seguir usándolo sin ningún problema después del primero de abril de 2026 hasta su fecha de vencimiento”, indicó una funcionaria de la entidad en un video.

¿Qué pasará con Thomas Greg and Sons?

La empresa privada que hasta hoy se había hecho cargo de la impresión, expedición y entrega de pasaportes desde hace 19 años estará presente en la primera fase del nuevo modelo como parte de una transición. Durante abril, los pasaportes serán fabricados por la firma privada y por Portugal, esto para “atender la demanda” de documentos.