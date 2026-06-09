Quieren meter nuevo SOAT a todos los que tengan licencia de conducción, aunque estén sin carro

En medio de la coyuntura electoral previa a la segunda vuelta presidencial, surgió una nueva polémica por un supuesto “mico” incluido en el proyecto de ley 227 de 2025. La iniciativa contiene un artículo que crearía un seguro obligatorio para todos los conductores del país, adicional al SOAT que actualmente deben pagar los propietarios de vehículos.
La denuncia fue realizada por el representante electo Daniel Briceño. Según explicó, la medida estaría contemplada en el artículo 37 del proyecto y obligaría a quienes tengan licencia de conducción vigente a adquirir una póliza de responsabilidad extracontractual asociada directamente al conductor y no al vehículo.
“Nos quieren crear un SOAT 2.0, uno más, otro cobro infame con un mico en el proyecto de ley 227 del año 2025”, afirmó Briceño en un video que difundió por redes sociales.
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