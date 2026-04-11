“Petro tiene alianza con poderes mafiosos locales”: senador Andrés Guerra

Parece que a nadie parece importarle lo que queda del Congreso actual que legisla hasta el próximo 20 de julio. Sin embargo, para el senador Andrés Guerra del Centro Democrático es vital que se discuta en plenaria un tema sobre el cual lleva insistiendo hace tres años: los pactos de los criminales con el Gobierno.

En esta entrevista con EL COLOMBIANO, el congresista uribista profundiza su denuncia y también habla de las elecciones presidenciales.

¿Qué es el debate de los “poderes mafiosos locales” que no le han dejado hacer en el Congreso?

“Llevamos tres años solicitando el debate de los poderes mafiosos locales. Y trataré hasta el último día de este Senado para que la mesa directiva lo agende y podamos tener la posibilidad de que Colombia conozca cómo ha mutado el nuevo paramilitarismo desde el 2004 para acá”.

Explique esa idea, senador...

“No podemos olvidar que Gustavo Petro, en el 2004, cuando era representante a la Cámara, se volvió célebre cuando le dijo al país que teníamos un conflicto entre el Estado y tres escenarios de los poderes mafiosos locales. Definió así a los ejércitos privados y economías emergentes ilegales. Lo que planteo es que no nos podemos quedar congelados en el tiempo y ese mismo Gustavo Petro, que hizo desde ese momento un relato, que se puede decir que lo llevó hasta la Presidencia. Tenemos que contarle a Colombia qué ha pasado en estos últimos 22 años.

¿Por qué el Congreso no me deja hacer el debate? Ante el inmenso respeto que tengo, debo decir que hay unos sectores políticos muy cercanos a Petro que no le no les interesa que se lleve a cabo el debate en la actualidad sobre los poderes mafiosos locales. Llevamos tres años recogiendo información, cuando uno cruza los mapas de calor, la información del Consejo Nacional Electoral, de la Registraduría, la información de los 31 billones de pesos que que el gobierno Petro le está entregando a las juntas de acción comunal y a los territorios, uno se sorprende que prácticamente todo encuadra en los corredores, en las regiones y en las zonas donde esos ejércitos hoy privados, llámese Clan del Golfo, ELN y las FARC, porque ya no son disidencias, son las FARC 2.0, eso cuadra perfectamente.

Estamos ante la evidencia, como lo he dicho, que Gustavo Petro se eligió en el 2022 con el apoyo de los poderes mafiosos locales, sin ningún tipo de barniz político, que es una de las cosas que han mutado en el conflicto en este país. Hace 22 años, se marcaba que el paramilitarismo era de la derecha y que las guerrillas eran de la izquierda. Hoy no existe ese mapa, ese barniz político se acabó”.

¿Qué pruebas tiene de lo que dice?

“Un ejemplo muy claro es lo que está pasando y los resultados del 8 de marzo en regiones como el nordeste antioqueño y el bajo Cauca. En el nordeste, usted va y mira números, cifras, y se encuentra que Remedios, que municipios hoy con mayor alteración de oro ilegal y con más de 125 minas ilegales, gana el Pacto Histórico. Y usted va y mira a un municipio ya en el Bajo Cauca como Caucasia, donde acaban de levantar un paro de minería ilegal y gana el Pacto Histórico. Y va para al lado de Tarazá, Cáceres, y se va hasta Puerto Valdivia, y se encuentra que ese es el corredor que hoy tiene mayor producción de coca de Antioquia, y que hace cuatro años, cuando Gustavo Petro llegó, había 5.000 hectáreas de coca, pero hoy estamos llegando, por información de la gobernación de Antioquia, a 20.000 hectáreas de coca. En esos municipios, fue primero o segundo el Pacto. Pero va más allá. Con ese mapa que le estoy diciendo, nos damos cuenta que prácticamente todos los corredores que están trazados con mapas de calor de la ilegalidad, el Pacto Histórico tiene una votación por encima del 80%”.