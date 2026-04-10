Comiendo por Colombia: leer para aprender a cocinar

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Soy de los que conocimos las vocales con La alegría de leer. Era otra época, otro mundo, ni mejor ni peor, en el que se decía que las mujeres debían saber cocinar al llegar a la edad de merecer. Hoy prefiero la idea de las parejas que cocinan juntas, que descubren sus gustos y desde el inicio de la relación entienden que comer rico es parte vital de la convivencia; al fin y al cabo, es uno de los mayores placeres de la vida y uno de los más sencillos. Con los mismos ingredientes un plato puede ser delicioso o maluco, por eso es mejor practicar que quedarse añorando la comida de la mamá. La IA y Google ayudan, pero mejor arriesgarse y experimentar. Puede que algún día los tutoriales traigan aromas y sabores, pero por ahora la magia sigue en nuestras manos.
A finales del siglo XX, gracias al boom mediático, la cocina se consolidó como una de las grandes manifestaciones culturales de la humanidad. La UNESCO reconoció las tradiciones culinarias y las técnicas ancestrales como expresiones de identidad y memoria colectiva con el fin de protegerlas frente a la globalización. Algo como lo que debería hacer el gobierno regional para proteger nuestro patrimonio gastronómico en peligro de extinción.
Puede leer: Álvaro Molina y sus platos en Casa Once, en El Carmen de Viboral
Reconocemos a los países más por sus alimentos que por cualquier otra cosa. Cocinar dejó de ser asunto de género. Hoy se habla de recetas en las reuniones de amigos y trabajo, temas, que hace años, eran reservados al ámbito doméstico femenino. El rol de cocinero entre muchas parejas pasó a los maridos y en las escuelas de cocina es común ver más hombres que mujeres en los salones. A mis clases en la casa llegan constantemente papás con sus hijos adolescentes a compartir una de las actividades más gratificantes de la vida, que no solo representa entretenimiento sino la oportunidad de hacer felices a los demás. Cada día más personas ven en el oficio una opción para reinventarse, cambiar de actividad y emprender y cada vez vemos más profesionales de todas las áreas entre las ollas. Bachilleres que descubren una vocación y pensionados que encuentran un sentido para la mejor etapa de su vida.