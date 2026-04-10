¡Culminó la hazaña de Artemis II! La nave Orión amerizó con éxito en el océano Pacífico

Los astronautas ya estaban vestidos con su traje naranja, ese que los ayudó a resistir su regreso a la Tierra. Y la expectativa era total, ya que la fase de regreso era bastante delicada para los astronautas y justo para esta ocasión se trataba del primer vuelo tripulado de Orión luego de que en 2022 se detectó un problema durante una prueba sin tripulantes. En ese momento, el escudo térmico que protege la nave se había alterado “de una manera inesperada”, según un informe técnico.
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