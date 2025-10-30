Sanción al presidente de la Cámara abre nuevo frente de batalla entre Dilian Francisca Toro y Petro

La disputa entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dejó de ser un choque entre el Ejecutivo y una mandataria regional y se convirtió en una pelea por el dominio efectivo sobre el Partido de la U. En los últimos días la tensión escaló cuando la colectividad decidió suspender por tres meses al presidente de la Cámara, Julián López, medida que el Gobierno interpretó como un rompimiento “de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
El origen inmediato del conflicto fue la sanción contra López, promovida por el Consejo Nacional Disciplinario del partido tras la creación del movimiento llamado La nueva U. Petro defendió públicamente al congresista y responsabilizó a Toro por lo que consideró una maniobra que afecta derechos políticos y la estrategia del Ejecutivo. La decisión disipó dudas y puso en evidencia quién toma las decisiones clave dentro de la organización.