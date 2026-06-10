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Representante Arizabaleta radicó ante la Comisión auto sobre suspensión a Petro, ¿le dan los tiempos?

Unas horas después, se habría decidido desde la ULT de la presidenta de la Comisión de Acusaciones revocar la primera medida.

  • Hace tan solo unas horas, se conoció un auto en el que la presidenta de la Comisión de Acusaciones habría adelantado una “suspensión” a Gustavo Petro. Sin embargo, esto tiene que pasar por un proceso jurídico diferente.
    Hace tan solo unas horas, se conoció un auto en el que la presidenta de la Comisión de Acusaciones habría adelantado una “suspensión” a Gustavo Petro. Sin embargo, esto tiene que pasar por un proceso jurídico diferente.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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La representante investigadora encargada del proceso contra el presidente Gustavo Petro radicó ante la Comisión el auto que busca apartarlo del cargo por una presunta participación en política.

Según se conoció, la medida fue adoptada tras una evaluación jurídica orientada a garantizar el debido proceso “al presidente Gustavo Petro”.

Con esta nueva actuación, el expediente deberá ser estudiado por todos los magistrados que integran la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, instancia que tendrá la responsabilidad de pronunciarse sobre la procedencia, de ser así, de la medida.

Mientras se surte ese trámite, queda en suspenso la ejecución de cualquier decisión que implique la separación temporal del jefe de Estado de sus funciones.

Además, la representante investigadora se habría dispuesto a comunicar lo resuelto al presidente del Senado, Lidio García, quien sería la autoridad encargada de ejecutar una eventual suspensión del mandatario en caso de que esta hubiera quedado en firme.

Esta decisión, en vísperas de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este 21 de junio, en un balotaje muy reñido entre dos candidatos de polos ideológicos completamente diferentes, cae como un yunque en medio de la opinión pública. Y si bien, hasta el momento, esta decisión no tiene validez jurídica, sí es una nueva arista que se suma al ya convulso ambiente electoral.

En un vídeo, compartido por Última Hora Caracol, se ve a la representante Arizabaleta señalando que se encuentra trabajando para “determinar cómo le enviamos el Auto al presidente Lidio que es presidente del Senado”.

¿Investigación por presunta participación del jefe de Estado?

Todo esto sucede justamente en medio de la coyuntura en la que, tan solo un día antes, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una nueva investigación contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política, debido a recientes publicaciones en redes sociales relacionadas con la campaña presidencial.

El expediente también incluye mensajes divulgados por el mandatario desde 2023, que serán analizados para establecer si vulneraron las normas que prohíben a los funcionarios públicos intervenir en contiendas electorales.

Lea también: Falsa alarma: esto tendría que pasar para que Petro salga del cargo, no es inmediato y no está en manos de una sola congresista

En el auto de apertura, la Comisión ordenó la práctica de varias pruebas para establecer la posible actuación irregular del mandatario. Entre las primeras diligencias, el despacho dispuso incorporar al expediente una copia certificada de la Resolución 3235 de 2022 del Consejo Nacional Electoral, así como el acta de posesión de Petro y una certificación sobre el ejercicio de su cargo durante las fechas en las que fueron realizadas las publicaciones objeto de investigación.

Además, se ordenó al CTI analizar el material digital recaudado, que incluye las publicaciones, capturas de pantalla y enlaces electrónicos.

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