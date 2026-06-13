¿Cuenta regresiva para el fin de la guerra? Acuerdo entre Irán y EE. UU. podría concretarse en 24 horas

Irán y Estados Unidos se encuentran cerca de concretar un memorando de entendimiento para avanzar hacia el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero, según declaraciones de autoridades de ambos países conocidas este sábado. Pakistán, que ha ejercido como mediador entre las partes desde el alto el fuego del 8 de abril, afirmó que la firma electrónica del acuerdo podría concretarse en las próximas 24 horas.
En la misma línea, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, señaló que el documento podría suscribirse de manera remota en los próximos días, mientras que desde Washington también expresaron expectativas de alcanzar un entendimiento en ese plazo. No obstante, Teherán descartó que la firma se produzca este domingo, en medio de negociaciones aún abiertas y de nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz.
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“Estamos más cerca que nunca en estos momentos y esperamos que se produzca en los próximos días”, declaró Araqchí a la televisión estatal iraní. El canciller añadió que “Si se aprueba, el acuerdo se firmará de manera remota”, en referencia a una posible formalización digital del documento.
Las declaraciones del ministro iraní contrastan con versiones difundidas desde Estados Unidos que apuntaban a una eventual firma presencial en una ciudad europea. Además, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, precisó que todavía no existe una fecha definitiva para la rúbrica.
“Debemos esperar a conocer la fecha exacta de la firma del memorando de entendimiento; aunque no será mañana, no se puede descartar que tenga lugar en los próximos días”, señaló Bagaei, según la agencia oficial IRNA.