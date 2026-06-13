Quién era el “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, el hombre que valía 5 millones de dólares

Héctor Rusthenford Guerrero Flores nació y creció en Maracay, la capital del estado Aragua, en el centronorte de Venezuela. Llegó al poder desde adentro de una cárcel. Desde principios de los años 2000 comenzó a delinquir y en 2005 disparó contra un policía que luego murió. Las autoridades lo capturaron en 2010 y lo enviaron a la prisión de Tocorón, al suroeste de Caracas, por cargos de tráfico de drogas, homicidio y robo. Dos años después escapó, volvió a delinquir y lo recapturaron en 2013 y lo devolvieron a Tocorón. En 2018 lo condenaron a 17 años de cárcel por homicidio, narcotráfico, usurpación de identidad y ocultamiento de armas de guerra. Pero la cárcel lo catapultó. Entérese: “Los enviaremos al infierno”: Trump muestra el video del bombardeo que mató al máximo jefe del Tren de Aragua

Héctor Rusthenford Guerrero Flores nació y creció en Maracay, la capital del estado Aragua, en el centronorte de Venezuela.

Cómo una cárcel venezolana se convirtió en su cuartel general

El Tren de Aragua no nació como una banda de narcotraficantes. Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, surgió hace más de una década en un sindicato que controlaba un tramo en construcción del ferrocarril del estado Aragua. “Sus miembros extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del Tren de Aragua’”, explicó Izquiel a BBC Mundo en 2025. Varios de esos hombres terminaron en Tocorón, Guerrero también. Y desde esa prisión, la organización creció. “Cuando él ingresó nuevamente a la cárcel, en 2013, el Tren de Aragua todavía era pequeño, estaba circunscrito a Tocorón. Pero a partir de su liderazgo, empezó a crecer y a fortalecerse”, señaló el criminólogo en una entrevista de 2023. Desde Tocorón, el “Niño Guerrero” extendió el control de la banda hacia una mina ilegal en el estado Bolívar y hacia un corredor de narcotráfico en el norte del país, con destino a Trinidad y Tobago.

La expansión hacia Colombia y América Latina

Lo que vino después fue una internacionalización acelerada. El Tren de Aragua siguió la misma ruta que millones de venezolanos tomaron para huir de la crisis económica, Colombia primero, luego Perú, Chile, Ecuador, Brasil y Panamá. “Él fue quien lideró esa expansión hacia el resto de América Latina”, afirmó Izquiel. En septiembre de 2023, el gobierno venezolano anunció que había tomado el control de Tocorón y “desmantelado totalmente” al Tren de Aragua. Pero la organización siguió operando, el “Niño Guerrero” ya no necesitaba la cárcel para mandar.

La presencia del Tren de Aragua en suelo norteamericano encendió las alarmas. Un informe del Departamento de Seguridad Nacional identificó a presuntos miembros del grupo en 16 estados del país. El expresidente Joe Biden los incluyó en la lista de “organizaciones criminales transnacionales”. A inicios de 2025, el gobierno de Trump los designó como “organización terrorista extranjera”, equiparándolos con los carteles mexicanos. En diciembre de 2025, el “Niño Guerrero” fue acusado por un tribunal federal de Nueva York de conspiración para cometer extorsión, apoyo a actividades terroristas y otros delitos graves. El fiscal federal Jay Clayton los señaló como responsables de violencia, extorsión y narcotráfico en América del Norte, América del Sur y Europa. El Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta US$5 millones por información que llevara a su captura. Puede leer: Capturan en Antioquia a enlace del Tren de Aragua con mafias europeas

Lugar del bombardeo.

El operativo que anunció Trump: “Un ataque rápido y letal”

El viernes, el presidente Donald Trump publicó en su plataforma Truth Social un video en el que se observa un proyectil impactando un edificio que estalla en llamas. “Bajo mis órdenes, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para eliminar al ‘Niño Guerrero’, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, escribió. Trump aseguró que la operación se coordinó con el gobierno venezolano, aunque no especificó el lugar exacto ni la fecha precisa del ataque. “Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y capos de la droga en cualquier momento y lugar, para enviarlos a las profundidades del infierno, donde pertenecen”, sentenció el mandatario.