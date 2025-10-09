Nuevo atentado contra guardián del Inpec en Cartagena en medio del plan pistola

Cada vez es más crítica la situación del personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Los funcionarios enfrentan una escalada de violencia bajo la amenaza de un “plan pistola” que, en cuestión de días, ha dejado varios guardianes muertos y heridos en distintas regiones del país.
El caso más reciente ocurrió en la mañana de este jueves, 9 de octubre, en la ciudad de Cartagena. El dragoneante Juan Camilo palacios Figueredo fue víctima de un atentado en las inmediaciones de su vivienda.